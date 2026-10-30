Hà Tĩnh tổ chức thành công diễn tập thực binh đánh địch đổ bộ đường biển

Trung tướng Trương Mạnh Dũng - Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập PT-26 (Bộ Quốc phòng), lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, tỉnh Hà Tĩnh tham dự diễn tập thực binh bắn đạn thật.

Thực hiện kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo diễn tập PT-26, Ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4 năm 2026, sáng 30/10, Ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức thực binh bắn đạn thật đề mục “Tiểu đoàn bộ binh được tăng cường binh khí kỹ thuật tiến công địch đổ bộ đường biển” tại xã Yên Hòa. Theo dõi và chỉ đạo thực binh tại điểm cầu Trung tâm Sở Chỉ huy Sư đoàn 324 (Quân khu 4) có Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập PT-26 (Bộ Quốc phòng). Tại điểm cầu xã Yên Hòa, tham dự có Trung tướng Trương Mạnh Dũng - Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập PT-26 (Bộ Quốc phòng); đại diện các cục, các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và địa phương liên quan.

Các đại biểu tham dự diễn tập thực binh bắn đạn thật.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng - Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập PT-26 (Bộ Quốc phòng) và đại biểu tham dự diễn tập.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và đại biểu tham dự diễn tập.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tham dự diễn tập.

Các đại biểu theo dõi diễn tập thực binh bắn đạn thật.

Tổ chức diễn tập thực binh bắn đạn thật đề mục “Tiểu đoàn bộ binh được tăng cường binh khí kỹ thuật tiến công địch đổ bộ đường biển” là một trong những nội dung nằm trong kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.

Các lực lượng tham gia diễn tập thực binh.

Tham gia diễn tập thực binh có lực lượng của Bộ CHQS tỉnh; các sư đoàn, lữ đoàn thuộc Quân khu 4; lữ đoàn thuộc Binh chủng Thông tin liên lạc và lực lượng vũ trang địa phương.

Xe tăng tham gia diễn tập thực binh đánh địch tiến công đổ bộ đường biển.

Diễn tập thực binh nhằm kiểm tra, đánh giá trình độ tổ chức chỉ huy; khả năng phối hợp, hiệp đồng của các đơn vị trong chiến đấu. Thông qua đó, tập trung bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực chỉ huy điều hành của đội ngũ cán bộ các cấp; làm cơ sở rút kinh nghiệm, tổ chức huấn luyện tại các đơn vị cũng như vận dụng vào điều kiện chiến đấu khi có tình huống xảy ra.

Các lực lượng đã hiệp đồng tác chiến nhuần nhuyễn, dũng cảm và chính xác trong quá trình chiến đấu.

Quá trình diễn tập thực binh, các lực lượng có sự hiệp đồng tác chiến nhuần nhuyễn, phối hợp thống nhất, thể hiện tính quyết liệt, khẩn trương, dũng cảm và chính xác trong quá trình chiến đấu, quyết tâm tiêu diệt địch, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ từ những loạt đạn đầu.

Hoạt động tiếp tế đạn dược cho bộ đội đánh địch trong diễn tập thực binh.

Phần thực binh đã bảo đảm sát đúng với yêu cầu nhiệm vụ mà Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4 và Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh đề ra.

Lực lượng tham gia diễn tập thực binh đã chấp hành nghiêm kế hoạch, quy định, nguyên tắc và đặc biệt là quy định về thao trường trong sử dụng vũ khí, trang bị, bảo đảm an toàn.

Phát biểu tại điểm cầu Trung tâm Sở Chỉ huy Quân khu 4, Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập PT-26 biểu dương, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ tham gia thực binh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập PT-26 (Bộ Quốc phòng) phát biểu tại điểm cầu Sở Chỉ huy Quân khu 4.

Trên cơ sở thành tích, kết quả diễn tập thực binh, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các đơn vị, lực lượng tổ chức rút kinh nghiệm trong phối hợp hiệp đồng tổ chức chuẩn bị chiến đấu, thực hành chiến đấu, bảo đảm chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn; kiểm tra thao trường, vũ khí trang bị để bảo đảm an toàn tuyệt đối; cơ động về đơn vị an toàn và báo cáo Ban Chỉ đạo theo quy định.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, tỉnh Hà Tĩnh tặng quà chúc mừng các lực lượng hoàn thành xuất sắc diễn tập thực binh bắn đạn thật đề mục “Tiểu đoàn bộ binh được tăng cường binh khí kỹ thuật tiến công địch đổ bộ đường biển”.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng - Phó Tổng tham mưu trưởng QDND Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập PT-26 (Bộ Quốc phòng) động viên các lực lượng tham gia thực binh.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đại biểu động viên các lực lượng tham gia thực binh.