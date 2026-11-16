Hà Tĩnh tổ chức sản xuất vụ xuân 2027 theo hướng chủ động, hiệu quả

Toàn cảnh hội nghị.

Sáng 16/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai đề án sản xuất trồng trọt vụ xuân 2027. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh và các xã, phường.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở NN&MT trình bày Đề án sản xuất vụ xuân 2027.

Vụ xuân năm 2026, sản xuất nông nghiệp Hà Tĩnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Theo đó,toàn tỉnh gieo cấy hơn 58.600 ha lúa, năng suất bình quân đạt 61,15 tạ/ha. Đối với cây trồng cạn, tổng diện tích gieo trồng đạt 19.610 ha. Lũy kế đến nay, diện tích dứa toàn tỉnh đạt hơn 493 ha, sản lượng đã thu hoạch 11.400 tấn.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đáng chú ý, công tác tích tụ, tập trung ruộng đất tiếp tục được các địa phương chú trọng triển khai, với tổng diện tích đạt hơn 15.100 ha. Qua đó, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, tạo thuận lợi cho cơ giới hóa, điều tiết thủy lợi, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh; thu hút doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản.

Toàn tỉnh đã triển khai hơn 138 ha sản xuất lúa áp dụng mạ khay, máy cấy; diện tích sản xuất lúa thực hiện kỹ thuật tưới ngập khô xen kẽ đạt hơn 4.270 ha, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn nước tưới, giảm chi phí sản xuất và hướng tới giảm phát thải khí nhà kính trong canh tác lúa.

Ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh thông tin về tình hình, xu thế thời tiết phục vụ công tác chỉ đạo sản xuất vụ xuân 2027.

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ tháng 12/2026 đến tháng 5/2027, thời tiết diễn biến phức tạp; nền nhiệt có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm, nắng nóng có thể xuất hiện sớm, gay gắt; rét đậm, rét hại ít hơn, chủ yếu từ nửa cuối tháng 12/2026 đến nửa đầu tháng 2/2027. Vụ xuân 2027 có khả năng là vụ xuân ấm, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh sâu bệnh và ảnh hưởng sinh trưởng cây trồng.

Trên cơ sở đánh giá những thuận lợi, khó khăn, Hà Tĩnh xác định quan điểm chủ đạo xuyên suốt là triển khai sản xuất vụ xuân 2027 theo hướng an toàn, hiệu quả, bền vững; khai thác tốt diện tích có khả năng sản xuất, chú trọng nâng cao chất lượng, giá trị và hiệu quả kinh tế.

Bà Võ Thị Hồng Minh - Giám đốc Công ty CP Giống cây trồng và Thương mại Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Theo kế hoạch, toàn tỉnh phấn đấu gieo cấy 57.995 ha lúa, sản lượng đạt trên 354.800 tấn. Trong đó, diện tích sản xuất lúa áp dụng biện pháp tưới ngập khô xen kẽ (AWD) nhằm giảm phát thải dự kiến hơn 7.500 ha; sản xuất lúa áp dụng mạ khay, máy cấy hơn 135 ha. Đồng thời, tổ chức sản xuất tại 766 vùng quy hoạch trồng lúa năng suất, chất lượng cao, với tổng diện tích 23.866,6 ha thuộc 56 xã, phường. Cơ cấu 12 loại giống chủ lực, bố trí bắc mạ trong khung thời vụ từ ngày 5 - 30/1/2027.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 69 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Ảnh chụp màn hình.

Đối với cây trồng cạn, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng hơn 18.800 ha, tổng sản lượng đạt hơn 115.500 tấn, tập trung vào các cây trồng chủ lực như ngô, rau đậu thực phẩm, lạc, khoai lang,.. Các địa phương phấn đấu hoàn thành gieo trồng trong tháng 2/2027. Riêng cây dứa, kế hoạch trồng mới trong vụ xuân là hơn 126 ha liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị.

Theo đó, để đạt mục tiêu đề ra, các giải pháp trọng tâm là bố trí giống, thời vụ phù hợp từng vùng sinh thái và khả năng cấp nước; phát triển vùng sản xuất tập trung, cơ giới hóa, giảm phát thải và liên kết tiêu thụ; chủ động phương án ứng phó thiên tai, dịch hại ngay từ đầu vụ; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất;...

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh đề xuất một số giải pháp bảo đảm nguồn nước tưới phục vụ sản xuất vụ xuân 2027.

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất các giải pháp về cơ cấu giống, lịch thời vụ, điều tiết nguồn nước, phòng trừ sâu bệnh, đẩy mạnh cơ giới hóa, chú trọng liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch sản xuất vụ xuân 2027.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành nhấn mạnh, sản xuất vụ xuân 2027 cần chuyển mạnh từ tư duy thực hiện kế hoạch sang chủ động thích ứng, bảo đảm an toàn, hiệu quả; tổ chức sản xuất phù hợp với điều kiện từng vùng, từng địa phương, gắn với nâng cao giá trị kinh tế và khả năng tiêu thụ sản phẩm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở NN&MT, các sở, ngành liên quan và UBND các xã, phường khẩn trương cụ thể hóa Đề án sản xuất vụ xuân 2027 thành kế hoạch phù hợp với thực tiễn; chỉ đạo người dân tuân thủ nghiêm lịch thời vụ, bố trí gieo cấy lúa trong khung từ ngày 5 - 30/1/2027, cơ bản hoàn thành gieo trồng cây trồng cạn trong tháng 2/2027. Chủ động xây dựng phương án tưới, điều tiết và sử dụng nguồn nước hợp lý, tiết kiệm; tăng cường kiểm tra đồng ruộng, dự tính, dự báo và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, không để dịch hại lây lan trên diện rộng. Tăng cường quản lý chất lượng, giá giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật ngay từ đầu vụ; kiểm tra, hướng dẫn sử dụng vật tư đúng quy định, xử lý nghiêm vi phạm, nhất là sử dụng thuốc trừ cỏ không chọn lọc (thuốc cỏ cháy) trên đồng ruộng và vườn hộ.

Tập trung triển khai hiệu quả các vùng quy hoạch sản xuất lúa năng suất, chất lượng cao; đẩy mạnh tích tụ, tập trung ruộng đất gắn với thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU và phát triển sản xuất lúa giảm phát thải theo Quyết định số 2990/QĐ-UBND. Phấn đấu duy trì, nhân rộng diện tích sản xuất lúa giảm phát thải đạt hơn 7.500 ha tại 34 xã, phường thông qua áp dụng kỹ thuật tưới ngập khô xen kẽ (AWD); tiếp tục mở rộng mạ khay, máy cấy và thâm canh lúa cải tiến (SRI). Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với nông dân xây dựng vùng nguyên liệu, phát triển sản xuất lúa gạo theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.