Hà Tĩnh: Tổ chức phiên tòa giả định để phòng, chống bạo lực học đường

Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11), đồng thời nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh niên, sáng ngày 9/11/2026, VKSND khu vực 1 - Hà Tĩnh đã phối hợp với TAND khu vực 1 - Hà Tĩnh, Đoàn xã Thạch Khê, Trường THPT Nguyễn Trung Thiên tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường.

Lãnh đạo các đơn vị tham dự phiên tòa.

Phiên toà giả định xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với tội “Cố ý gây thương tích” đã thu hút hơn 300 học sinh tham gia. Phiên tòa giả định được tái hiện dưới hình thức sân khấu hóa như một vụ án có thật.

Từ câu chuyện giả định đến diễn biến phiên tòa đã truyền tại đến các em học sinh một góc nhìn trực quan, toàn diện nhất về mối liên hệ giữa những hành vi bạo lực học đường, xô xát, đánh nhau với cấu thành tội phạm của tội “Cố ý gây thương tích”, đồng thời hiểu rõ hơn những hậu quả và trách nhiệm pháp lý hình sự có thể phải gánh chịu từ chính những hành vi tưởng chừng bộc phát, nhất thời.

Phiên tòa là tình huống giả định dựa trên vụ án có thật.

Cũng thông qua Phiên tòa giả định, tuổi trẻ hai đơn vị VKSND khu vực 1 - Hà Tĩnh và TAND khu vực 1 - Hà Tĩnh mong muốn đưa pháp luật đến gần hơn với học sinh, bằng những hình thức trực quan, sinh động và dễ tiếp cận.

Các em học sinh trực tiếp tham gia tình huống giả định.

Đây không chỉ là hoạt động giáo dục pháp luật mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần xung kích của tuổi trẻ hai đơn vị trong công tác phòng ngừa vi phạm, tội phạm từ sớm, từ xa. Qua đó góp phần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong thế hệ trẻ, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không có bạo lực.