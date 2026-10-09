Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt, tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2026
Trong 9 tháng năm 2026, Hà Tĩnh thành lập mới 2.135 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký gần 20.000 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên khoảng 13.000. Bên cạnh sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp đã tích cực chăm lo đời sống người lao động, đồng hành cùng tỉnh trong công tác an sinh xã hội.
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/ha-tinh-to-chuc-gap-mat-ton-vinh-doanh-nghiep-doanh-nhan-tieu-bieu-nam-2026-post318512.html