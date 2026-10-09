Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt, tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2026

Trong 9 tháng của năm 2026, xã Yên Bình đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 12,3%, tổng giá trị sản xuất ước đạt 6.577 tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch năm. Địa phương đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm.