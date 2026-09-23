Hà Tĩnh tổ chức 2 ngày cao điểm khám sàng lọc miễn phí

Đây là hoạt động thuộc Chiến dịch 90 ngày cao điểm khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh, được Sở Y tế triển khai theo Kế hoạch số 3979/KH-SYT ngày 16/9/2026.

Người dân thuộc diện khám sẽ được khám sàng lọc bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, phát hiện sớm các nguy cơ bệnh tật. Ảnh: Thu Hòa.

Đợt cao điểm thực hiện Công văn số 9583/UBND-VX1 ngày 16/9/2026 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về tăng cường khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và khám sức khỏe định kỳ toàn dân.

Đối tượng được ưu tiên trong đợt cao điểm là người dân thuộc nhóm a và nhóm đ theo quy định tại khoản 2 Điều 69 Nghị định số 165/NĐ-CP, chưa được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe, khám chữa bệnh trong năm.

Nội dung khám tập trung sàng lọc một số bệnh phổ biến, trước mắt là tăng huyết áp và đái tháo đường. Những cơ sở có điều kiện, nguồn test nhanh sẽ tổ chức thực hiện các xét nghiệm sàng lọc phù hợp.

Tham gia chiến dịch có các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, trung tâm y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và trạm y tế xã, phường. Các đơn vị được phân công phối hợp tổ chức khám theo từng địa bàn.

UBND các xã, phường có trách nhiệm rà soát, lập danh sách người thuộc diện khám và thông báo để người dân tham gia. Các trạm y tế phối hợp với bệnh viện, trung tâm y tế được phân công hỗ trợ, chuẩn bị địa điểm và các điều kiện cần thiết phục vụ khám sàng lọc.

Người dân thuộc diện khám được khuyến cáo chủ động liên hệ trạm y tế xã, phường nơi cư trú để biết cụ thể thời gian, địa điểm và cách thức tham gia.

Theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Tĩnh, sau đợt cao điểm ngày 26 và 27/9, hoạt động khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc sẽ tiếp tục được triển khai thường xuyên.

Chiến dịch hướng tới tăng cường phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, bệnh lý phổ biến, đồng thời giúp người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay tại tuyến cơ sở.

Nhóm a gồm người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính; người sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng khác thuộc nhóm này theo quy định.

Nhóm a cũng bao gồm các đối tượng được tuyến trên về địa phương thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc chuyên khoa hoặc khám nhân đạo, từ thiện, nhưng không thuộc các nhóm b, c và d.

Nhóm đ gồm lao động tự do; trẻ chưa đi học mầm non thuộc diện khám sàng lọc, sàng lọc tiêm chủng; người dưới 18 tuổi không đi học và các đối tượng khác thuộc nhóm đ theo quy định.