Hà Tĩnh tinh gọn, sắp xếp mạng lưới trường học, nâng cao hiệu quả quản lý

Tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 3/8/2026 phê duyệt phương án sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2026-2027.

Mục tiêu của phương án không phải giảm số lượng trường học một cách cơ học mà xây dựng hệ thống trường học có quy mô hợp lý, quản trị hiệu quả, khai thác tối đa nguồn lực đầu tư và đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của người dân. Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở rà soát toàn diện quy mô trường lớp, đội ngũ, cơ sở vật chất, đặc điểm dân cư, điều kiện giao thông và quy hoạch phát triển của từng địa phương.

Ở bậc THPT, tỉnh thực hiện sắp xếp từ 38 trường xuống còn 35 trường thông qua hợp nhất và chuyển đổi mô hình

Đối với các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và địa bàn đặc biệt khó khăn, việc sắp xếp sẽ căn cứ vào điều kiện thực tế, khoảng cách đi học và khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục của học sinh, không thực hiện cắt giảm đầu mối theo hướng máy móc.

Hiện toàn tỉnh có 601 trường mầm non, tiểu học, THCS và trường liên cấp với 9.063 lớp trên địa bàn 69 xã, phường. Sau sắp xếp, số trường thuộc cấp xã giảm còn 248 trường, giảm 353 đầu mối, tương đương khoảng 58,7%.

Cụ thể, khối mầm non giảm từ 233 xuống còn 82 trường, giảm 151 trường (64,81%); tiểu học giảm từ 220 xuống còn 92 trường, giảm 128 trường (58,18%); khối THCS và TH&THCS giảm từ 148 xuống còn 74 trường, giảm 74 trường (50%).

Nhiều địa phương có mức tinh gọn lớn như phường Thành Sen giảm từ 29 xuống còn 10 trường; xã Đức Thịnh từ 20 còn 5 trường; xã Vũ Quang từ 13 còn 3 trường; xã Hương Sơn từ 12 còn 4 trường; xã Tiên Điền từ 11 còn 3 trường; xã Can Lộc từ 10 còn 6 trường.

Ở bậc THPT, tỉnh Hà Tĩnh thực hiện sắp xếp từ 38 trường xuống còn 35 trường thông qua hợp nhất và chuyển đổi mô hình. Một số trường được hợp nhất để hình thành các cơ sở có quy mô lớn hơn như THPT Phan Đình Phùng và THPT Thành Sen thành trường mới với 67 lớp, 2.723 học sinh; THPT Nguyễn Văn Trỗi và THPT Nguyễn Đổng Chi thành trường quy mô 57 lớp, 2.146 học sinh; THPT Vũ Quang và THPT Cù Huy Cận thành trường có 33 lớp, 1.075 học sinh.

Bên cạnh đó, hai trường THPT được chuyển đổi thành mô hình liên cấp. THPT Lý Chính Thắng sáp nhập với THCS Nguyễn Khắc Viện để thành lập trường THCS-THPT quy mô 32 lớp, 1.124 học sinh; THPT Đức Thọ sáp nhập với THCS Đồng Lạng thành trường THCS-THPT có 26 lớp, 966 học sinh. Sau sắp xếp, toàn khối THPT có 35 trường với 1.168 lớp và 45.484 học sinh, tăng so với hiện trạng về quy mô lớp và học sinh.

Đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX), tỉnh giảm từ 10 trung tâm xuống còn 5 trung tâm thông qua hợp nhất các đơn vị có quy mô nhỏ và gần nhau về địa bàn. Dù giảm 50% đầu mối, hệ thống vẫn duy trì 124 lớp với 4.947 học sinh, bảo đảm hoạt động dạy học không bị gián đoạn, đồng thời tạo điều kiện tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo nghề và giáo dục thường xuyên.

Cơ cấu lại đội ngũ, bảo đảm ổn định dạy học

Cùng với việc sắp xếp trường lớp, Hà Tĩnh sẽ cơ cấu lại đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Sau sắp xếp, toàn ngành dự kiến còn 2.395 cán bộ quản lý và nhân viên, giảm 611 người so với hiện trạng.

Sau sắp xếp, toàn ngành dự kiến còn 2.395 cán bộ quản lý và nhân viên, giảm 611 người so với hiện trạng.

Trong đó, số cán bộ quản lý giảm từ 1.534 xuống còn 978 người, giảm 556 người, gồm 300 hiệu trưởng và 256 phó hiệu trưởng. Nhân viên giảm từ 1.472 xuống còn 1.417 người, giảm 55 người. Theo từng cấp học, khối mầm non giảm 304 cán bộ quản lý và nhân viên; tiểu học giảm 187 người; THCS và TH&THCS giảm 89 người; THPT giảm 8 người; GDNN-GDTX giảm 23 người.

Tỉnh ưu tiên bố trí cán bộ quản lý có năng lực tiếp tục giữ các vị trí lãnh đạo tại các trường sau sắp xếp; những trường hợp phù hợp sẽ được điều động đến đơn vị còn thiếu hoặc bố trí làm giáo viên. Các trường hợp đủ điều kiện và có nguyện vọng sẽ được xem xét giải quyết chế độ theo quy định. Đối với giáo viên, các trường sau sắp xếp tiếp nhận nguyên trạng đội ngũ hiện có, đồng thời điều động để khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ giữa các địa phương.

Về cơ sở vật chất, tỉnh yêu cầu lựa chọn cơ sở phù hợp làm điểm trường chính; các cơ sở còn lại tiếp tục được sử dụng làm điểm trường hoặc phục vụ các hoạt động giáo dục, bảo đảm không ảnh hưởng đến việc dạy và học. Việc điều chỉnh học sinh giữa các điểm trường chỉ được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ và an toàn trường học. Quá trình bàn giao, tiếp nhận tài sản phải tuân thủ quy định về quản lý tài sản công, đồng thời tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý giáo dục.

Theo lộ trình, phương án tổng thể sẽ hoàn thành trước ngày 4/8/2026. Các xã, phường và đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo phải hoàn thành xây dựng, phê duyệt đề án sắp xếp trước ngày 20/8/2026. Việc tổ chức lại các cơ sở giáo dục, kiện toàn bộ máy và bố trí đội ngũ cũng phải hoàn tất trước thời điểm này để các trường hoạt động ổn định ngay từ đầu năm học 2026-2027.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc quá trình triển khai; phối hợp với các sở, ngành và địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm phương án được thực hiện đúng tiến độ và quy định của pháp luật.