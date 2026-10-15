Hà Tĩnh: Tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ tại Lào

Ngày 14-10, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027 tại bản Phonhom, xã Phonxayhavang, huyện Pakxan, tỉnh Bolikhamxay (Lào), Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm, cất bốc được 5 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam.

Cán bộ, nhân viên Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tìm kiếm tại bản Phonhom.

Đặc biệt, trong đó có 1 liệt sĩ có bia mộ ghi rõ: "Liệt sĩ Quang Thọ, năm sinh 9-1954; Vũ Quang, Hương Khê, Nghệ Tĩnh; hy sinh ngày 28-10-1979”. Thông tin về liệt sĩ đã được báo cáo đến cơ quan chính sách để tra cứu, xác minh và thông báo cho thân nhân.

Bên cạnh các hài cốt liệt sĩ, đội quy tập còn tìm thấy nhiều di vật kèm theo gồm: Cúc áo bộ đội, lọ penicillin, đinh đóng 4 góc quan tài, dây dù, mảnh tăng và các vật dụng cá nhân khác.

Các phần mộ được bọc trong tăng bộ đội.

Sau khi cất bốc, các hài cốt liệt sĩ được khâm liệm, đưa về khu vực Nhà thờ thị xã Pakxan để hương khói và bảo quản theo đúng quy định.

Đến nay, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2026-2027 tại Lào, trong đó có 1 hài cốt tại bản Chongthoong, huyện Viengthoong và 7 hài cốt tại bản Phonhom, huyện Pakxan.

Tấm bia được tìm thấy, ghi rõ họ tên, quê quán và ngày hy sinh.

Đội quy tập và người dân thắp hương cho các liệt sĩ.

Hiện nay, Đội Quy tập tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương mở rộng phạm vi tìm kiếm; đồng thời, hoàn thiện hồ sơ, bảo quản hài cốt và di vật, chuẩn bị đưa hài cốt các liệt sĩ về với đất mẹ.