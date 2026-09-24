Hà Tĩnh tìm phương án xử lý 150 tấn rác dưới nền khu công nghiệp Bắc Thạch Hà

Rác thải phát hiện gần trung tâm trong khu công nghiệp. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Trong quá trình triển khai thi công dự án Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (Hà Tĩnh), Công ty trách nhiệm hữu hạn VSIP Hà Tĩnh phát hiện hàng trăm tấn rác thải sinh hoạt chôn lấp dưới lòng đất.

Hiện tại tỉnh Hà Tĩnh cùng chủ đầu tư dự án tìm các giải pháp xử lý lượng rác này để dự án kịp tiến độ.

Dự án Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà có tổng diện tích quy hoạch 412,34ha, được phân thành 2 giai đoạn để thực hiện; trong đó, giai đoạn 1 có diện tích 190,41ha và giai đoạn 2 (dài hạn) có diện tích 221,93ha.

Hiện tại Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà giai đoạn 1 được thực hiện trên diện tích 190,41ha với tổng mức đầu tư là 1.555 tỷ đồng.

Dự án với các hạng mục sử dụng đất bao gồm đất sản xuất công nghiệp kho bãi 122,3ha; đất giao thông 27,7ha; đất cây xanh và mặt nước 17,3ha; phần còn lại dành cho đất tiện ích công cộng, dịch vụ và kho bãi. Dự án bắt đầu triển khai từ năm 2024.

Những ngày này, trên công trường Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (nay là xã Việt Xuyên), các đơn vị thi công làm đường giao thông, cống thoát nước và san lấp mặt bằng. Tại khu gần trung tâm dự án, một khối lượng rác thải sinh hoạt gồm túi nilon, bao bì, chai nhựa, chất thành từng đống lớn sau khi được máy móc bốc xúc từ lòng đất lên.

Khu vực gần trung tâm dự án là vị trí Khu xử lý rác Con Dài thuộc xã Việt Tiến cũ (đã ngừng hoạt động), quá trình thi công đã đào xúc khoảng 150 tấn rác tồn đọng. Trước đó, chủ đầu tư tiến hành khoan khảo sát địa chất theo quy trình, nhưng do các hố khoan nằm ngoài phạm vi chôn lấp, lượng rác lớn nằm sâu dưới lòng đất chỉ thực sự lộ ra khi máy móc bắt đầu đào đắp, san nền.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Việt Xuyên, nguồn gốc của số lượng rác này xuất phát từ trước; quá trình vận hành của lò đốt rác thải sinh hoạt Bùi Xá (được lắp đặt từ năm 2015 và ngừng hoạt động cuối năm 2022).

Trong thời gian hoạt động, lò đốt rác liên tục rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng. Lượng rác thu gom dồn về quá lớn, diện tích sân phơi hẹp, rác chứa nhiều thành phần hữu cơ và độ ẩm cao do mưa kéo dài khiến lò không thể đốt cháy hoàn toàn. Chưa kể, hệ thống lò đốt thường xuyên gặp sự cố kỹ thuật như gãy ống khói, chập điện do bão lũ, dẫn đến rác thải ùn ứ kéo dài.

Trước đây chưa triển khai dự án, nhằm giải phóng mặt bằng tiếp nhận rác mới, đơn vị vận hành khi đó là Hợp tác xã Thanh niên bảo vệ môi trường Phù Việt đã tự ý chôn lấp tại chỗ phần mùn xỉ lẫn rác chưa đốt hết vào khu vực quy hoạch chôn xỉ.

Đồng thời, một lượng rác lớn từ sân phơi bị mưa lũ cuốn trôi xuống hồ điều hòa nhưng không được trục vớt kịp thời do thiếu nhân lực, máy móc, dẫn đến tồn đọng tích tụ dưới đáy hồ qua nhiều năm.

Dự án Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà là công trình trọng điểm, việc phát hiện khối lượng rác chôn lấp lớn ngoài dự kiến tạo ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ san lấp mặt bằng và ô nhiễm môi trường khu vực xung quanh.

Trước thực trạng này, tỉnh Hà Tĩnh đã giao Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn VSIP Hà Tĩnh khảo sát, đánh giá khối lượng và lập phương án xử lý.

Việc sớm "giải phóng" diện tích bị bủa vây bởi rác thải không chỉ trả lại mặt bằng sạch cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công mà còn đảm bảo môi trường tại khu vực này./.