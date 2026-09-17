Hà Tĩnh tìm nhà đầu tư cho khu đô thị du lịch sinh thái hơn 17.200 tỷ đồng

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Hà Tĩnh)

Theo Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Hà Tĩnh, UBND tỉnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Thiên Cầm. Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 180,12 ha, hướng tới hình thành khu đô thị kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thương mại và dịch vụ tại khu vực Thiên Cầm.

Theo quy mô được chấp thuận, dự án có 2.372 căn nhà ở thương mại, gồm 1.795 căn nhà ở liền kề và 577 căn biệt thự, cùng 975 căn hộ nhà ở xã hội và 141 lô đất tái định cư. Dự án còn bao gồm hệ thống công trình công cộng, thương mại, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, trong đó dự kiến có khách sạn 5 sao, quần thể du lịch nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị quốc tế và sân golf.

Tổng vốn đầu tư dự án là hơn 17.211 tỷ đồng, bao gồm sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án và chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, tính từ ngày Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Dự án được định hướng phát triển khu đô thị hiện đại gắn với các hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thương mại và dịch vụ. Việc đầu tư các hạng mục nhà ở, công trình dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật và xã hội nhằm hình thành một khu đô thị có chức năng tổng hợp tại khu vực Thiên Cầm.

Nhà đầu tư được lựa chọn có trách nhiệm triển khai dự án đúng mục tiêu, quy mô, tiến độ và các nội dung được chấp thuận; bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và kết nối với khu vực xung quanh; tuân thủ các quy định về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, bảo vệ môi trường và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Theo phương án lựa chọn nhà đầu tư, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh được giao tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước để lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự kiến từ quý III/2026 đến quý I/2027.

Sau khi được lựa chọn, nhà đầu tư sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo để triển khai dự án theo quy định, trong đó có các thủ tục về đất đai, xây dựng và các hạng mục liên quan đến phát triển khu đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng và dịch vụ.