Hà Tĩnh tiêu hủy hơn 52.400 dụng cụ đánh bắt chim di cư trái phép

Thời gian qua, lực lượng chức năng và các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, thu giữ và xử lý nhiều công cụ, dụng cụ phục vụ đánh bắt chim tự nhiên. (Trong ảnh: Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh cùng các lực lượng tiêu hủy nhiều dụng cụ bẫy chim hoang dã).

Từ tháng 8/2026 đến nay, lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Tĩnh đã phát hiện, tịch thu, tiêu hủy hơn 52.400 công cụ, dụng cụ, thiết bị phục vụ hoạt động đánh, bắt chim tự nhiên, chim di cư; thả về môi trường tự nhiên 283 cá thể chim mồi và chim mắc bẫy còn sống; xử phạt vi phạm hành chính 1 trường hợp với số tiền 3 triệu đồng.

Các loại dụng cụ phục vụ đánh bắt chim tự nhiên được Hạt Kiểm lâm Cẩm Xuyên và lực lượng chức năng tập kết, tiêu huỷ theo quy định. Việc loại bỏ những dụng cụ này nhằm hạn chế nguy cơ tái diễn hoạt động săn bắt chim hoang dã, nhất là trong mùa chim di cư.

Theo ngành chức năng, tình trạng đánh bắt chim di cư tại các địa phương ở Hà Tĩnh hiện đã giảm hơn 70% so với trước đây. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức chấp hành của người dân và sự vào cuộc hiệu quả của các lực lượng và địa phương.

Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR (Chi cục Kiểm lâm) và Hạt Kiểm lâm Thạch Hà phối hợp với các lực lượng kiểm tra tại một số chợ, cơ sở kinh doanh nhằm kịp thời phát hiện việc mua bán, tiêu thụ chim hoang dã.

Bên cạnh kiểm tra, xử lý, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cũng được các địa phương triển khai bằng nhiều hình thức. Trong đó, việc đặt biển cảnh báo tại những khu vực có nguy cơ phát sinh hoạt động bẫy, bắt chim góp phần nhắc nhở người dân và cộng đồng cùng tham gia bảo vệ các loài chim tự nhiên. (Trong ảnh: Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh đặt biển cảnh báo tại những vị trí dễ quan sát để người dân theo dõi và chấp hành các quy định).

Thời gian tới, lực lượng kiểm lâm sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương và lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại những khu vực có nguy cơ xảy ra hoạt động bẫy, bắt chim hoang dã, chim di cư; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Cùng đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không săn bắt, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ chim hoang dã, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và các loài chim di cư trên địa bàn. Ông Nguyễn Cự Duẩn - Trưởng phòng Pháp chế và Điều tra xử lý vi phạm, Chi cục Kiểm lâm