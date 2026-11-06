Hà Tĩnh: Tiếp tục khắc phục kè biển Xuân Thành sau vụ sập biệt thự

Ghi nhận của phóng viên Báo Xây dựng ngày 6/11, tại dự án khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành (thuộc địa bàn xã Tiên Điền và xã Cổ Đạm), nhà thầu vẫn đang triển khai thi công các hạng mục kè biển.

Một đoạn kè đã được đơn vị thi công hoàn thiện trước các căn biệt thự bị sóng xô đổ trong đợt bão năm 2025.

Một phần tuyến kè đã hoàn thành. Tại những vị trí còn lại, công nhân tiếp tục ép cọc bê tông dự ứng lực để xây dựng thân kè. Máy móc, thiết bị được huy động thi công tại công trường.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tiến Lực, Chỉ huy trưởng công trường của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Dịch vụ thương mại Thái An cho biết: Đơn vị được giao thi công 850m kè biển tại dự án.

Công trình bắt đầu triển khai từ ngày 5/9/2026, theo kế hoạch phải hoàn thành vào ngày 5/11. Tuy nhiên, quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do thời tiết bất lợi, nền cát nén chặt khiến việc ép cọc bê tông dự ứng lực mất nhiều thời gian.

Thời tiết nắng ráo, đơn vị thi công đang triển khai các mũi tại hiện trường.

Đến nay, nhà thầu đã ép cọc được 700/850m đê, trong đó hoàn thành thi công thân kè khoảng 250 m.

"Dự kiến phải mất khoảng một tuần nữa, chúng tôi mới hoàn thành công trình kè này", ông Lực thông tin.

Việc triển khai thi công tuyến kè trên diễn ra sau khi dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành xảy ra sự cố nghiêm trọng vào thời điểm bão số 10 cuối tháng 9/2025. Nhiều hạng mục công trình ven biển bị hư hỏng, trong đó có hàng loạt biệt thự nằm sát khu vực kè biển bị đổ sập.

Đầu tháng 1/2026, Sở Xây dựng Hà Tĩnh công bố kết quả kiểm tra, xác định có 23 căn biệt thự bị hư hỏng, đổ sập. Ngoài ra, các hạng mục kè biển, bể bơi và tường rào cũng bị ảnh hưởng.

Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tình trạng hư hỏng giữa các đoạn kè có sự khác biệt.

Dự kiến khoảng 10 ngày nữa việc thi công bờ kè chắn biển mới sẽ hoàn thành.

Cụ thể, chủ đầu tư đã xây dựng 428m kè biển theo Giấy phép xây dựng số 40. Qua kiểm tra thực tế, đoạn kè này vẫn bảo đảm ổn định, không bị sập đổ.

Trong khi đó, 850m kè biển được Sở Xây dựng cấp Giấy phép số 38 chưa được thi công. Đối với 884m kè đã xây dựng nhưng chưa được cấp phép, có tới 832m bị đổ sập.

Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Hà Tĩnh xác định sự cố đổ sập, hư hỏng xảy ra vào thời điểm bão số 10 cuối tháng 9/2025. Tuy nhiên, các điều kiện thời tiết bất lợi trong thời điểm này vẫn nằm trong phạm vi tính toán theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Từ kết quả kiểm tra, Sở Xây dựng xác định nguyên nhân chính dẫn đến sự cố là chủ đầu tư không thi công hạng mục kè biển theo Giấy phép số 38. Phần kè chưa được cấp phép có thiết kế không bảo đảm điều kiện chịu lực.

Thời gian khắc phục hậu quả sự cố được yêu cầu không quá 6 tháng. Sở Xây dựng cũng yêu cầu tổ chức đánh giá trách nhiệm, mức độ sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.