Hà Tĩnh tiếp nhận bộ tranh Kiều pháp lam độc bản gồm 20 tác phẩm quý

Sáng 14/11, Sở VH-TT&DL tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khai mạc Trưng bày chuyên đề “Hà Tĩnh - danh nhân, di sản được UNESCO ghi danh” và lễ tiếp nhận bộ tranh Kiều pháp lam độc bản.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt nhấn mạnh, đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, góp phần tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống hiếu học của vùng đất địa linh nhân kiệt.

Hà Tĩnh tự hào là quê hương của hai danh nhân văn hóa là Đại thi hào Nguyễn Du, Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và sở hữu 5 di sản được UNESCO ghi danh, gồm Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Ca trù Cổ Đạm cùng ba di sản tư liệu tại làng Trường Lưu.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: PV)

Trong dòng chảy di sản ấy, Đại thi hào Nguyễn Du và kiệt tác Truyện Kiều có vị trí đặc biệt. Trải qua hơn hai thế kỷ, tác phẩm không chỉ là đỉnh cao của văn học cổ điển Việt Nam mà còn thấm sâu vào đời sống tinh thần người dân qua các hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian như lẩy Kiều, vịnh Kiều, bói Kiều; đồng thời trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo cho nhiều loại hình nghệ thuật.

Ông Nguyễn Viết Trường - Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh khai mạc trưng bày chuyên đề và lễ tiếp nhận bộ tranh Kiều pháp lam độc bản. (Ảnh: PV)

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với sự phát triển bền vững của tỉnh, Sở VH-TT&DL đã chỉ đạo Bảo tàng Hà Tĩnh nghiên cứu, sưu tầm và tuyển chọn hơn 150 bức ảnh tư liệu tiêu biểu để giới thiệu tại không gian trưng bày chuyên đề “Hà Tĩnh - danh nhân, di sản được UNESCO ghi danh”.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại chương trình. (Ảnh: PV)

Điểm nhấn của sự kiện lần này là Bộ tranh Kiều pháp lam độc bản gồm 20 bức, mỗi bức có kích thước 60 x 90 cm. Bộ tranh được khơi nguồn từ những hình ảnh minh họa trong cuốn sách Truyện Thúy Kiều của họa sĩ Mạnh Hưng, xuất bản năm 1925.

Thạc sĩ, họa sĩ Đỗ Hữu Triết chia sẻ về những nét đặc sắc làm nên giá trị nghệ thuật của kỹ thuật pháp lam. (Ảnh: PV)

Dưới bàn tay phục dựng công phu của Thạc sĩ, họa sĩ Đỗ Hữu Triết cùng các cộng sự, những nét vẽ đen trắng xưa được tái hiện bằng kỹ thuật pháp lam cung đình Huế. Mỗi tác phẩm là một câu thơ Kiều, được chế tác trên cốt đồng, phủ nhiều lớp men màu và nung ở nhiệt độ cao, tạo nên vẻ đẹp vừa cổ kính, sang trọng, vừa mang giá trị nghệ thuật độc đáo.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và đại biểu tiếp nhận bộ tranh Kiều pháp lam độc bản. (Ảnh: PV)

Sau khi gây tiếng vang tại triển lãm ở Cung An Định (Cố đô Huế), bộ tranh được trao tặng và trở về quê hương Đại thi hào Nguyễn Du. Đây được xem là sự giao thoa tinh hoa văn hóa giữa hai vùng đất di sản Huế và Hà Tĩnh, đồng thời bổ sung một bộ hiện vật có giá trị cho hệ thống trưng bày, giới thiệu di sản của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn nhà hảo tâm đã trao tặng bộ tranh; đồng thời ghi nhận tâm huyết, tài năng của họa sĩ Đỗ Hữu Triết và sự kết nối của Nhà báo Lê Thanh Phong, ông Hoàng Việt Trung – Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trong việc đưa tác phẩm quý về với công chúng Hà Tĩnh.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho chủ sở hữu và tác giả bộ tranh Kiều pháp lam độc bản. (Ảnh:PV)

Để bảo vệ và phát huy giá trị bộ tranh cũng như không gian trưng bày chuyên đề, lãnh đạo tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Hà Tĩnh cùng các đơn vị liên quan lập hồ sơ khoa học đầy đủ, xây dựng quy trình bảo quản nghiêm ngặt, bảo đảm các điều kiện về môi trường, ánh sáng và an ninh đối với hiện vật.

Bộ tranh Kiều pháp lam độc bản gồm 20 bức tranh do ông Nguyễn Chí Cư (TP Hồ Chí Minh) làm chủ sở hữu; được tác giả Thạc sĩ, họa sĩ Đỗ Hữu Triết chế tác bằng kỹ thuật pháp lam cung đình Huế . (Ảnh: PV)

Cùng với đó, cần đổi mới phương thức trưng bày, nghiên cứu bố trí không gian riêng trang trọng cho Bộ tranh Kiều pháp lam; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, số hóa 3D từng tác phẩm, kết hợp lời bình, ngâm thơ Kiều và thuyết minh đa ngữ để mở rộng khả năng tiếp cận của công chúng trong nước và quốc tế.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và đại biểu tham quan bộ tranh Kiều pháp lam độc bản. (Ảnh: PV)

Đặc biệt, tỉnh định hướng gắn hoạt động trưng bày với giáo dục truyền thống và phát triển du lịch văn hóa. Bảo tàng cần phối hợp với ngành Giáo dục, Đoàn Thanh niên, Hội Kiều học tỉnh tổ chức các chương trình tham quan, học tập chuyên đề cho học sinh, sinh viên; đồng thời kết nối với Khu di tích quốc gia đặc biệt Nguyễn Du, Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông, làng văn hóa Trường Lưu và các không gian diễn xướng Ví, Giặm, Ca trù.

Việc tiếp nhận Bộ tranh Kiều pháp lam độc bản không chỉ làm phong phú thêm kho tàng hiện vật văn hóa của Hà Tĩnh mà còn mở ra cơ hội đưa di sản đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương, biến di sản thành nguồn lực phục vụ phát triển du lịch và kinh tế - xã hội địa phương.