Hà Tĩnh: Tiện ích 'Sổ tay điện tử IUU' cho ngư dân bám biển
Chỉ với một thao tác quét mã QR nhanh gọn, các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), cùng những thông tin thời tiết, ngư trường và những khuyến cáo trước mỗi chuyến biển được cập nhật ngay trên điện thoại thông qua “Sổ tay điện tử IUU”, giúp ngư dân vươn khơi bám biển an toàn, xây dựng nghề cá bền vững.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/ha-tinh-tien-ich-so-tay-dien-tu-iuu-cho-ngu-dan-bam-bien-64622