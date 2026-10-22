Hà Tĩnh tích cực đưa AI vào lớp học, nâng cao chất lượng giáo dục

Giáo viên Trường Tiểu học Nghi Xuân đưa AI vào dạy Toán lớp 1.

Đổi mới phương pháp dạy học từ ứng dụng AI

Nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới phương pháp dạy học, Tổ chuyên môn 1, Trường Tiểu học Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa tổ chức chuyên đề “Ứng dụng công nghệ AI trong dạy học môn Toán lớp 1”, thông qua tiết dạy minh họa của cô giáo Hoàng Thị Hoài Thu tại lớp 1A4.

Điểm nhấn của tiết học là việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo video hoạt hình, hình ảnh trực quan sinh động, giúp học sinh nhận biết các hình học quen thuộc một cách dễ hiểu. Thông qua các hoạt động khám phá, luyện tập và vận dụng, học sinh được tương tác, thực hành đếm và liên hệ kiến thức với những đồ vật thực tế xung quanh lớp học.

Những hình ảnh gần gũi, sinh động góp phần khơi gợi hứng thú, giúp học sinh lớp 1 chủ động hơn trong tiếp nhận kiến thức. Sau tiết dạy, giáo viên trong tổ chuyên môn cùng trao đổi, đánh giá hiệu quả bài giảng và chia sẻ cách ứng dụng AI phù hợp với mục tiêu môn học, đặc điểm tâm lý lứa tuổi.

Theo lãnh đạo nhà trường, buổi sinh hoạt chuyên môn không chỉ nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cho giáo viên mà còn thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm. Qua đó, công nghệ được sử dụng như một công cụ hỗ trợ thiết kế bài giảng, tăng tính trực quan và tạo thêm cơ hội để học sinh tham gia vào quá trình học tập.

Tuy nhiên, AI chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được sử dụng đúng mục tiêu, bảo đảm tính chính xác của kiến thức và phù hợp với từng đối tượng học sinh. Giáo viên vẫn giữ vai trò chủ đạo trong tổ chức hoạt động, định hướng tư duy, kiểm chứng thông tin và đánh giá kết quả học tập. Vì vậy, nâng cao năng lực số, kỹ năng khai thác AI cho đội ngũ nhà giáo là yêu cầu quan trọng trong quá trình đổi mới giáo dục.

Giáo viên Trường Tiểu học Nghi Xuân sinh hoạt chuyên môn về việc đưa AI vào dạy học.

Tại Hà Tĩnh, việc ứng dụng công nghệ trong dạy học được triển khai song song với đầu tư hạ tầng và hoàn thiện các nền tảng quản lý.

Theo thông tin từ xã Nghi Xuân, 100% trường học trên địa bàn có đường truyền internet ổn định; các cơ sở giáo dục sử dụng phần mềm quản lý, số hóa hồ sơ và từng bước thúc đẩy ứng dụng công nghệ, AI trong hoạt động giáo dục. Toàn bộ phòng học được trang bị Smart TV hoặc máy chiếu đa năng, tạo điều kiện để giáo viên khai thác học liệu số, đổi mới hình thức tổ chức bài giảng.

Quản trị bằng dữ liệu, hướng đến chất lượng thực chất

Để ứng dụng công nghệ đi vào chiều sâu, hạ tầng số và dữ liệu giáo dục giữ vai trò nền tảng. Theo thông tin tại hội nghị tổng kết năm học 2025–2026, Hà Tĩnh có 686 cơ sở giáo dục và đào tạo, 365.558 học sinh cùng 26.021 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Quy mô này đặt ra yêu cầu lớn đối với việc cập nhật, kết nối và khai thác dữ liệu phục vụ quản lý toàn ngành.

Thời gian qua, các cơ sở giáo dục trên địa bàn đã sử dụng nhiều nền tảng như hệ thống quản lý nhà trường, cơ sở dữ liệu ngành, hệ thống quản lý thông tin giáo viên và cán bộ quản lý, phần mềm kiểm định chất lượng, nền tảng bồi dưỡng chuyên môn và học bạ số. Hồ sơ quản lý, kế hoạch giáo dục và tài liệu chuyên môn từng bước được số hóa, công khai trên website của các trường.

Theo số liệu rà soát đầu năm học 2026–2027, học bạ số đã được triển khai tại 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Hà Tĩnh phát hành 284.431/284.515 học bạ, đạt 99,97%; tỷ lệ cập nhật dữ liệu học sinh khối giáo dục phổ thông đạt 94,44%.

Việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống dữ liệu không chỉ phục vụ thống kê, báo cáo mà còn tạo cơ sở để theo dõi kết quả học tập, đánh giá chất lượng và điều chỉnh hoạt động dạy học.

Khi dữ liệu được cập nhật đầy đủ, giáo viên có thêm căn cứ nhận diện những nội dung học sinh còn hạn chế, từ đó lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp. Ở cấp quản lý, thông tin đồng bộ giúp theo dõi tình hình đội ngũ, cơ sở vật chất, kết quả giáo dục và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Để phát huy hiệu quả, Hà Tĩnh cần tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao khả năng kết nối giữa các phần mềm, hạn chế nhập liệu trùng lặp và bảo đảm thông tin được cập nhật thường xuyên. Việc công khai kết quả thực hiện các nhiệm vụ giáo dục cần đi đôi với bảo vệ dữ liệu cá nhân, phân quyền truy cập và bảo đảm an toàn thông tin.

Cùng với hạ tầng kỹ thuật, nâng cao năng lực số cho cán bộ quản lý, giáo viên là nhiệm vụ quan trọng. Công nghệ chỉ tạo ra giá trị khi được vận dụng vào thực tiễn, hỗ trợ giáo viên đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả kiểm tra, đánh giá và giúp nhà trường quản lý khoa học hơn.

Từ những tiết học ứng dụng AI đến việc hoàn thiện nền tảng dữ liệu, chuyển đổi số đang mở thêm cơ hội đổi mới giáo dục Hà Tĩnh. Mục tiêu không chỉ là đưa công nghệ vào trường học, mà là giúp giáo viên dạy học hiệu quả hơn, học sinh tiếp thu kiến thức tốt hơn và các cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng hoạt động. Trong quá trình đó, AI và dữ liệu số là công cụ hỗ trợ, còn sự phát triển toàn diện của người học vẫn là đích đến.