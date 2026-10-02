Hà Tĩnh thuộc nhóm giải ngân đầu tư công đạt cao

Hà Tĩnh nằm trong nhóm 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung của cả nước trở lên.

Bộ Tài chính đã có báo cáo số 15509/BTC-PTHT ngày 01/10/2026 về tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026. Theo đó, tổng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026 được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao là 1.022.607 tỷ đồng, gồm 372.380,4 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương và 650.226,6 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương.

Đến hết ngày 24/9, tổng số vốn đã được các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án đạt 1.017.860,8 tỷ đồng, tương đương 98,1% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Về tiến độ giải ngân, lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 24/9 đạt 567.776,1 tỷ đồng, bằng 55,5% kế hoạch. Một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã có chuyển biến tích cực trong triển khai giải ngân vốn đầu tư công. Tính đến thời điểm báo cáo, có 8 bộ, cơ quan trung ương và 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung của cả nước trở lên.

Trong nhóm các địa phương này có Hà Tĩnh cùng các địa phương như Bắc Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Lào Cai, Điện Biên, Nghệ An, Hải Phòng, Đồng Nai, Thanh Hóa...

Việc Hà Tĩnh nằm trong nhóm địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt yêu cầu diễn ra trong bối cảnh tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai, nhất là các khâu liên quan đến thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thi công, nghiệm thu và thanh toán khối lượng hoàn thành.

Bên cạnh kết quả đạt được, Bộ Tài chính cho biết vẫn còn một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp; một số nguồn vốn chưa được phân bổ chi tiết do các dự án khởi công mới chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư hoặc đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ.

Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân năm 2026.

Đầu tư công tiếp tục được xác định là một trong những nguồn lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.