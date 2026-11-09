Hà Tĩnh thực hiện hiệu quả phát triển KT-XH các xã biên giới kết hợp tăng cường, củng cố QP-AN và đối ngoại

Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng đoàn công tác của Trung ương và đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì cuộc làm việc.

Chiều 9/11, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập tổng kết thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về tình hình phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng đoàn công tác và đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có thành viên đoàn công tác Trung ương; đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Việt Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và đại diện 7 xã biên giới đất liền trong tỉnh.

Các đồng chí chủ trì buổi làm việc.

Thành viên đoàn công tác Trung ương tham dự buổi làm việc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tham dự buổi làm việc.

Sau 9 năm thực hiện Nghị quyết 16 ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị, khu vực biên giới phía Tây của tỉnh Hà Tĩnh có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành được nâng lên; nhiệm vụ phát triển vùng biên giới được cụ thể hóa trong quy hoạch, huy động nguồn lực và thu hút đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo quá trình thực hiện Nghị quyết số 16 ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang nên đời sống Nhân dân được nâng lên, bản sắc văn hóa được gìn giữ; hạ tầng từng bước được cải thiện, nhất là giao thông, giáo dục, y tế; quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới được giữ vững; thế trận lòng dân và quan hệ hữu nghị với các địa phương của Lào tiếp tục được củng cố.

Đồng chí Trần Cao Thế - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Kim 1 kiến nghị một số nội dung tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh; làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh khu vực biên giới của tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Nguyễn Đặng Thành - Phó Cục trưởng Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Đồng chí Trần Quốc Toản - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Đồng chí Đinh Xuân Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Bộ Tài Chính phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng đoàn công tác của Trung ương ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tỉnh Hà Tĩnh trong thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng thời, đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân khu vực biên giới; đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ khu vực biên giới, cửa khẩu phục vụ phát triển kinh tế, kết nối hiệu quả hơn với nước bạn Lào; quan tâm xây dựng mô hình phát triển kinh tế cho người dân khu vực biên giới; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phát triển kinh tế – xã hội khu vực biên giới.

Với những đề xuất, kiến nghị của tỉnh, đoàn công tác ghi nhận, tổng hợp xem xét, trao đổi với các cơ quan Trung ương để tham mưu cho Ban Chỉ đạo báo cáo Bộ Chính trị và kiến nghị các bộ, ngành Trung ương để bảo đảm vận dụng linh hoạt nhất các chế độ, chính sách đối với khu vực biên giới trên cơ sở các quy định của pháp luật.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của đoàn công tác để bổ sung, hoàn thiện báo cáo thực hiện Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cũng khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, ưu tiên thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các xã biên giới đất liền gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị tại một số địa điểm trên địa bàn xã Sơn Kim 1 và xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu với đoàn về mô hình nuôi chồn hương của hộ ông Nguyễn Xuân Việt (xã Vũ Quang).