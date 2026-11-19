Sáng 19/11, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức và định hướng phát triển mô hình sản xuất dâu tằm gắn với liên kết theo chuỗi giá trị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Nghề trồng dâu nuôi tằm tại Hà Tĩnh có truyền thống lâu đời ở một số địa phương vùng bãi bồi ven sông, nhưng từng có giai đoạn bị mai một do phương thức sản xuất manh mún và thiếu đầu ra ổn định. Tuy nhiên, những năm gần đây, nghề này đang mang một diện mạo mới nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật.

Dù tiềm năng rất lớn, nhưng để nghề trồng dâu nuôi tằm thực sự phát huy hết lợi thế, địa phương vẫn cần tháo gỡ một số nút thắt như: quy hoạch vùng nguyên liệu, liên kết chuỗi giá trị và hình thành chuỗi chế biến sâu nhằm gia tăng giá trị sản phẩm, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương.

Bên cạnh đó, việc tăng cường lồng ghép hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh về giống, vật tư, xây dựng nhà nuôi tằm đạt chuẩn cũng tạo "đòn bẩy" quan trọng giúp người dân yên tâm đầu tư mở rộng quy mô.

Ông Văn Đức Lâm, Trưởng phòng Tổng hợp, Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm nông lâm nghiệp Lâm Đồng (Viện Khoa học Kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên) trình bày các nội dung tại hội nghị.

Trong thời gian 2 ngày, hơn 60 đại biểu là thành viên các HTX, THT trên địa bàn được chuyên gia đến từ Lâm Đồng truyền đạt, phổ biến những kiến thức trọng tâm về kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm; đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và định hướng phát triển mô hình sản xuất dâu tằm. Trên cơ sở đánh giá tiềm năng và thực trạng, hội nghị cũng tập trung thảo luận, định hướng tổ chức sản xuất dâu tằm theo mô hình kinh tế tập thể, đẩy mạnh liên kết theo chuỗi giá trị.

Ông Bùi Huy Cường, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hà Tĩnh phát biểu ý kiến tại hội nghị,

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh ý nghĩa của việc phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm tại địa phương; đồng thời đề nghị nghiên cứu thành lập tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm để tăng cường liên kết chuỗi giá trị. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo đầu ra ổn định và tăng thu nhập bền vững cho các thành viên HTX, THT trên địa bàn toàn tỉnh.