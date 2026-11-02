Hà Tĩnh thu hút hơn 254.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong 10 tháng

Các Khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang đón những dự án đầu tư mới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và giải quyết việc làm. Ảnh: Phúc Quang

Theo số liệu của Sở Tài chính Hà Tĩnh, tính từ đầu năm đến ngày 28/10/2026, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 59 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 241.100 tỷ đồng và 6 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 505,6 triệu USD (tương đương khoảng 12.962 tỷ đồng).

Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư đang tập trung vào những lĩnh vực có khả năng tạo động lực phát triển dài hạn, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất thép, năng lượng và phát triển hạ tầng khu công nghiệp.

Trong đó, nổi bật là dự án Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh với tổng vốn đầu tư 79.986 tỷ đồng; Nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng 3 có tổng mức đầu tư 51.430 tỷ đồng; Khu đô thị du lịch sinh thái Thiên Cầm với tổng mức đầu tư 17.211 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hà Tĩnh còn thu hút dự án Nhà máy thép không gỉ với tổng vốn đầu tư 9.800 tỷ đồng; Nhà máy điện gió Kỳ Ninh với tổng mức đầu tư 8.188 tỷ đồng và dự án Xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hưng Long với tổng vốn hơn 3.019 tỷ đồng.

Việc liên tiếp đón nhận các dự án quy mô lớn cho thấy sức hút của Hà Tĩnh đối với những nhà đầu tư có tiềm lực, đồng thời phản ánh lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông, cảng biển và không gian phát triển công nghiệp của địa phương.

Đặc biệt, Khu kinh tế Vũng Áng với lợi thế cảng biển nước sâu, hệ thống hạ tầng công nghiệp và khả năng kết nối các hành lang kinh tế đang tiếp tục là một trong những địa bàn quan trọng trong chiến lược thu hút đầu tư của tỉnh. Các dự án công nghiệp và năng lượng quy mô lớn được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển sản xuất, thúc đẩy dịch vụ logistics, công nghiệp phụ trợ và mở rộng cơ hội việc làm.

Tuy nhiên, với quy mô vốn đăng ký lớn, thách thức đặt ra đối với Hà Tĩnh là bảo đảm tiến độ triển khai, tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục, mặt bằng và hạ tầng, qua đó sớm đưa các dự án vào hoạt động, tạo giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Cùng với dòng vốn từ các nhà đầu tư lớn, khu vực kinh tế tư nhân của Hà Tĩnh cũng ghi nhận những chuyển động tích cực. Theo Sở Tài chính Hà Tĩnh, từ đầu năm đến ngày 20/10/2026, toàn tỉnh có 2.231 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 20.689 tỷ đồng, tăng gần 1,6 lần về số lượng và 2,3 lần về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2025.

Ngoài ra, có 456 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 17,8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể cũng lên tới 841 doanh nghiệp, tăng gần 2,8 lần. Những con số này cho thấy khu vực doanh nghiệp đang có sự gia tăng về quy mô thành lập mới, nhưng áp lực duy trì hoạt động và năng lực thích ứng của doanh nghiệp vẫn là vấn đề cần quan tâm.

Trong những tháng cuối năm, Hà Tĩnh tiếp tục định hướng thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với chiến lược phát triển của tỉnh. Trọng tâm là cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), phát huy hiệu quả bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI).

Cùng với đó, tỉnh Hà Tĩnh đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, hiện đại hóa nền hành chính; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu, triển khai dự án cũng như tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh.