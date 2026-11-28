Số liệu từ Sở Tài chính Hà Tĩnh, tính từ đầu năm đến ngày 25/11/2026, toàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 75 dự án, trong đó có 68 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 255.737 tỷ đồng và 7 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký hơn 505,9 triệu USD.

Những con số này cho thấy sức hút đầu tư của Hà Tĩnh tiếp tục được duy trì cả về số lượng dự án lẫn quy mô nguồn vốn. Đặc biệt, sự xuất hiện của nhiều dự án quy mô lớn đang tạo thêm động lực để địa phương thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh. Nổi bật là các dự án: Nhà máy thép VinMetal Hà Tĩnh với tổng vốn đầu tư 79.986 tỷ đồng, Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III có tổng vốn 51.430 tỷ đồng, Trung tâm Logistics và Dịch vụ hậu cảng Sơn Dương với tổng vốn 39.600 tỷ đồng...

Việc thu hút các dự án lớn không chỉ bổ sung nguồn lực đầu tư mà còn mở ra cơ hội hình thành những trung tâm công nghiệp, năng lượng, dịch vụ hậu cần và đô thị mới. Qua đó, tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế phụ trợ, mở rộng thị trường việc làm và tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và đoàn công tác triển khai hoạt động xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản vào tháng 5/2026.

Để đạt được kết quả trên, thời gian qua, Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; chú trọng thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Tiếp tục phát huy hiệu quả bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, hiện đại hóa nền hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Mục tiêu là xây dựng chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư khảo sát, triển khai dự án và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thời gian tới, Hà Tĩnh xác định tiếp tục triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau điều chỉnh; đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch chung đô thị Hà Tĩnh, đô thị Nghi Xuân và quy hoạch chung các xã.

Đặc biệt, tỉnh sẽ tập trung triển khai Đề án mở rộng KKT Vũng Áng; nghiên cứu, đề xuất phát triển khu vực Vũng Áng theo mô hình khu kinh tế đặc biệt theo quy định; tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung KKT Vũng Áng, KKT Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Dự án Nhà máy thép VinMetal Hà Tĩnh được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 2/2026 tại KKT Vũng Áng.

Ngoài ra, tỉnh chú trọng nâng cao tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp chủ lực, doanh nghiệp nhỏ và vừa tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất. Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp trọng điểm cũng được xem là giải pháp quan trọng nhằm tạo cơ hội cho doanh nghiệp trong tỉnh tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững.