Hà Tĩnh thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm vi phạm

Theo đó, thực hiện Công văn số 3517/QLD-MP và 3515/QLD-MP ngày 16/9/2026 của Cục Quản lý Dược, Sở Y tế Hà Tĩnh đề nghị UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, thu hồi các lô mỹ phẩm vi phạm.

Ảnh minh họa.

Sản phẩm thứ nhất là Yara Professional Protein Shake, hộp 1 chai 200ml, số lô BFA17Q1C3, sản xuất ngày 17/1/2026, hạn sử dụng đến ngày 16/1/2029. Sản phẩm có số tiếp nhận Phiếu công bố 305936/26/CBMP-QLD, do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Đào tạo K&N (TP Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, sản xuất tại Guangdong Gorshow Technology Co., Ltd (Trung Quốc).

Lô mỹ phẩm này bị thu hồi do công thức sản phẩm lưu thông không đúng với hồ sơ công bố.

Hai sản phẩm còn lại gồm RECOVERY CELL CREAM, tuýp 50g, số lô QL148, hạn sử dụng tháng 5/2027 và Peptric CELL SOLUTION SNOWFLAKES CELL, chai 3ml x 10 chai, số lô J224, hạn sử dụng ngày 16/3/2028. Cả hai do Công ty TNHH Muse Medical (TP Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Theo Sở Y tế Hà Tĩnh, hai sản phẩm này cũng có công thức lưu hành không đúng hồ sơ công bố. Ngoài ra, nhãn sản phẩm có nội dung có thể khiến người tiêu dùng hiểu nhầm đây là thuốc.

Cụ thể, nhãn chính của RECOVERY CELL CREAM ghi thừa, ghi thiếu một số thành phần; nhãn phụ thiếu Arachidyl Glucoside và sử dụng cụm từ “Kem tế bào phục hồi”. Trong khi đó, nhãn chính của Peptric CELL SOLUTION SNOWFLAKES CELL ghi thiếu thành phần 1,2-Hexanediol.

Để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế Hà Tĩnh yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các lô sản phẩm trên; đồng thời kiểm tra, thu hồi và xử lý theo quy định.

Các công ty dược được yêu cầu thông báo đến các chi nhánh, cơ sở bán lẻ thuốc thuộc hệ thống phân phối, kiểm tra kho, thu hồi và trả các sản phẩm vi phạm về nhà cung ứng.

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Tĩnh được giao tăng cường lấy mẫu, kiểm nghiệm mỹ phẩm đang lưu thông trên thị trường, kịp thời báo cáo Sở Y tế khi phát hiện sản phẩm vi phạm.

Sở Y tế Hà Tĩnh đề nghị các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm và người dân nếu phát hiện hoặc đang lưu giữ các lô sản phẩm trên thông báo về sở tại số 9 đường Nguyễn Huy Oánh, phường Thành Sen để được hướng dẫn xử lý.