Hà Tĩnh thoát thua SLNA, Hải Phòng thắng đậm Đà Nẵng

Video Hà Tĩnh 2-2 SLNA:

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Cuộc đối đầu giữa Hà Tĩnh và SLNA ở vòng 4 V-League 2026/27 diễn ra hấp dẫn, với 4 bàn thắng được ghi trong khoảng thời gian cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2.

Đội chủ nhà trải qua những phút khó khăn trong trận derby buổi chiều tối ngày 17/10, nhưng kịp vùng lên để giữ lại 1 điểm.

Hà Tĩnh nhập cuộc hứng khởi, tổ chức lên bóng mạch lạc và sớm gây sức ép lên khung thành đối phương. Phút 16, thủ môn Cao Văn Bình phải bay người cứu thua cho SLNA. Sau đó, Atshimene có cơ hội mở tỷ số nhưng dứt điểm vọt xà ngang.

Hà Tĩnh hòa SLNA sau màn rượt đuổi hấp dẫn. Ảnh: SLNAFC

Sức ép tiếp tục được đội chủ nhà duy trì. Daniel suýt tạo nên bàn thắng đẹp mắt, nhưng cú dứt điểm của anh bị xà ngang từ chối. Cầu thủ này còn bỏ lỡ một cơ hội thuận lợi khác, khiến Hà Tĩnh chưa thể cụ thể hóa ưu thế.

Giữa lúc chủ nhà tấn công nhiều mà không ghi bàn, SLNA bất ngờ vượt lên ở phút 36. Quang Vinh che bóng khéo léo trước vòng cấm rồi tung cú sút hiểm hóc, đánh bại thủ môn Thanh Tùng.

Chưa kịp ổn định sau bàn thua, Hà Tĩnh tiếp tục nhận thêm cú đánh mạnh. Phút 40, Luiz Guilherme băng vào dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0, giúp đội khách nắm lợi thế lớn.

Tuy nhiên, Hà Tĩnh không buông xuôi. Những nỗ lực dồn ép giúp đội chủ nhà rút ngắn cách biệt ở phút 45, với pha lập công của Duy Thường.

Bàn thắng ngay trước giờ nghỉ trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng cho màn trở lại của thầy trò HLV Phan Như Thuật - người hiểu khá rõ về SLNA.

Chỉ 3 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Daniel đón đường chọc khe của đồng đội rồi dứt điểm chính xác, hạ Cao Văn Bình để gỡ hòa 2-2. Từ chỗ đứng trước nguy cơ thất bại, Hà Tĩnh đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Trong thời gian còn lại, hai đội chơi thận trọng hơn, ưu tiên sự chắc chắn và không có thêm bàn thắng. Kết quả giúp Hà Tĩnh có 7 điểm sau 4 vòng, còn SLNA nâng tổng điểm lên 8.

Ở trận đấu cùng giờ, Hải Phòng ngược dòng thắng Đà Nẵng 5-1 ngay tại Chi Lăng.

Bryan Ly mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 18, nhưng lợi thế nhanh chóng biến mất. Tagueu bùng nổ với hat-trick ở các phút 25, 30 và 41, giúp Hải Phòng bước vào giờ nghỉ với cách biệt 3-1.

Sang hiệp 2, Makaric ghi thêm hai bàn ở phút 77 và 90+3, khép lại chiến thắng tưng bừng trước đội bóng cũ. Cả 5 bàn của đội khách đều được thực hiện bởi hai tiền đạo ngoại.

Chiến thắng giúp Hải Phòng nâng tổng điểm lên 6 sau 4 vòng. Trong khi đó, Đà Nẵng nhận thất bại thứ 2 liên tiếp, thủng lưới tới 8 bàn trong hai vòng đấu này và rơi xuống áp chót bảng xếp hạng.

Video Đà Nẵng 1-5 Hải Phòng: