Hà Tĩnh tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng lưới điện

Các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn Hà Tĩnh.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án

Năm 2026, Công ty Điện lực (CTĐL) Hà Tĩnh quản lý 95 dự án đầu tư xây dựng, gồm 38 dự án chuyển tiếp, 57 dự án được giao trong năm và tạm giao kế hoạch năm 2027. Với khối lượng công việc lớn, các công trình triển khai trên địa bàn rộng, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm tiến độ thi công mà còn phải nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh phối hợp cùng chính quyền địa phương hoàn thành công tác GPMB để bàn giao cho đơn vị thi công.

Để thực hiện kế hoạch, Công ty chỉ đạo Ban Quản lý dự án và các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát tiến độ từng công trình, kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh. Cùng với việc tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, Công ty đôn đốc các nhà thầu huy động nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm an toàn, chất lượng và tiến độ.

Tính đến hết tháng 9/2026, Công ty đã hoàn thiện thi công 18 dự án chuyển tiếp, hoàn thành quyết toán 12 dự án thuộc nhóm này. Riêng trong tháng 9, Công ty đã đóng điện 14 dự án, góp phần cải thiện chất lượng điện áp, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và hiệu quả vận hành lưới điện tại các khu vực được đầu tư.

Theo ông Nguyễn Thanh Hoa - Trưởng ban Quản lý dự án CTĐL Hà Tĩnh, trong những tháng cuối năm, Ban tập trung rà soát tiến độ từng công trình, xác định các hạng mục cần ưu tiên và tăng cường giám sát tại hiện trường. Với những dự án còn vướng mắc, đơn vị chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, nhà thầu để tháo gỡ, đồng thời đôn đốc hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, quyết toán theo kế hoạch.

Bên cạnh những công trình đã hoàn thành, Công ty đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ 4 dự án khắc phục điện áp thấp tại Thạch Hà, Can Lộc, Kỳ Anh và Hương Khê. Các công trình tập trung bổ sung, cải tạo hạ tầng điện, góp phần cải thiện chất lượng điện áp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng điện của người dân.

Tại khu vực Đức Thọ, dự án nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới trung áp theo phương thức đa chia - đa nối là một trong những công trình đang được tập trung thực hiện. Sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đơn vị thi công triển khai các hạng mục móng, cột, phấn đấu sớm đấu nối, đưa công trình vào vận hành. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần tăng khả năng liên kết lưới điện, linh hoạt chuyển đổi phương thức cấp điện cho khu vực Đức Quang - Đức Thọ.

Anh Lê Văn Hoàng - Chỉ huy công trình, Công ty TNHH Năng lượng Kim Quý chia sẻ: “Ngay sau khi được bàn giao mặt bằng, chúng tôi tập trung nhân lực, phương tiện triển khai các hạng mục thi công. Trong quá trình thực hiện, đơn vị thường xuyên phối hợp với Ban Quản lý dự án để xử lý những khó khăn phát sinh, phấn đấu bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn công trình”.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thi công, CTĐL Hà Tĩnh tăng cường kiểm soát công tác nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ và quyết toán các công trình. Trong quý IV/2026, Công ty tiếp tục đôn đốc các nhà thầu, đơn vị tư vấn thực hiện các nhiệm vụ theo tiến độ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng được giao.

Chủ động đầu tư, đón đầu nhu cầu phát triển phụ tải

Cùng với việc giải quyết những tồn tại của lưới điện hiện hữu, CTĐL Hà Tĩnh đang chủ động chuẩn bị hạ tầng điện đáp ứng nhu cầu phụ tải trong những năm tới, nhất là tại các khu công nghiệp, khu vực đô thị và những địa bàn có tốc độ phát triển kinh tế cao.

Theo báo cáo sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026, sản lượng điện thương phẩm toàn Công ty đạt hơn 1,53 tỷ kWh, tăng 18,55% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, nhóm phụ tải công nghiệp - xây dựng tăng 26,75%, cho thấy nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất tiếp tục phát triển mạnh. Đây cũng là cơ sở để Công ty rà soát, tính toán phương án đầu tư, nâng cấp lưới điện phù hợp với nhu cầu thực tế và định hướng phát triển của địa phương.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh từng bước hiện đại hóa lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn.

Trong kế hoạch đầu tư, nhóm dự án khắc phục điện áp thấp tiếp tục được ưu tiên triển khai, với quy mô 10 dự án tại 9 địa bàn, dự kiến bổ sung 42 trạm biến áp phân phối. Các công trình nhằm giảm bán kính cấp điện, cải thiện chất lượng điện áp, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng của khách hàng.

Đối với nhóm dự án nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới trung áp và tự động hóa, Công ty dự kiến xây dựng, cải tạo khoảng 41 km đường dây, lắp đặt 32 thiết bị đóng cắt. Việc đầu tư các hạng mục này sẽ tăng khả năng phân đoạn, liên kết lưới điện, hỗ trợ chuyển đổi phương thức cấp điện khi xảy ra sự cố hoặc cần bảo dưỡng, sửa chữa, qua đó giảm phạm vi và thời gian gián đoạn cung cấp điện.

Tại khu vực đô thị, CTĐL Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp triển khai dự án hạ ngầm lưới điện dọc Quốc lộ 1A, đoạn Hà Hoàng - Nguyễn Biểu. Công trình góp phần đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn lưới điện và phục vụ chỉnh trang đô thị.

Đặc biệt, nhằm đáp ứng nhu cầu cấp điện cho các khu công nghiệp và phát triển kinh tế các vùng trên địa bàn tỉnh, CTĐL Hà Tĩnh đã chủ động đề xuất đầu tư các công trình lưới điện 110 kV và được Tổng công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt, giao thực hiện. Hiện Công ty đang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác chuẩn bị đầu tư tại khu vực Gia Lách, Bắc Thạch Hà, Phú Vinh, Vũ Quang và dự án cải tạo đường dây 110 kV từ Trạm biến áp 500 kV Hà Tĩnh qua Thạch Linh đến Hồng Lĩnh, phục vụ cấp điện khu vực phía Bắc tỉnh. Trong đó, các dự án đường dây và trạm biến áp 110 kV cấp điện cho khu vực Gia Lách, Bắc Thạch Hà được đặt mục tiêu khởi công trong tháng 12/2026.

Việc chủ động chuẩn bị các công trình 110 kV nhằm nâng cao năng lực cấp điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tại các khu công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trên cơ sở dự báo phụ tải và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Công ty tiếp tục rà soát danh mục đầu tư, xác định thứ tự ưu tiên, bảo đảm các công trình được triển khai phù hợp với nhu cầu thực tế và phát huy hiệu quả khi đưa vào vận hành.

Trao đổi về định hướng đầu tư xây dựng trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027, ông Nguyễn Duy Thắng - Phó Giám đốc CTĐL Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Tiến độ, chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn là những yêu cầu xuyên suốt trong công tác đầu tư xây dựng. Công ty tiếp tục rà soát nhu cầu phụ tải, ưu tiên nguồn lực cho các công trình cấp thiết, nhất là tại những khu vực có tốc độ phát triển nhanh và các khu công nghiệp. Đồng thời, tăng cường kiểm soát tiến độ, chất lượng thi công, bảo đảm các công trình khi đưa vào vận hành phát huy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cung cấp điện trước mắt và lâu dài”.

Ông Nguyễn Duy Thắng - Phó Giám đốc CTĐL Hà Tĩnh kiểm tra tiến độ các dự án.

Với việc tập trung hoàn thành các công trình trong kế hoạch năm 2026 và chủ động chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn tiếp theo, CTĐL Hà Tĩnh đang từng bước hoàn thiện hạ tầng lưới điện, nâng cao năng lực cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp, đô thị và đời sống Nhân dân trên địa bàn.