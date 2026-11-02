Hà Tĩnh tập trung làm sạch dữ liệu phương tiện, siết chặt quản lý đăng ký xe

Trước đây, Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phú Khánh (xã Can Lộc) có 3 phương tiện ô tô phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Khi nhu cầu vận chuyển thay đổi, doanh nghiệp lần lượt thay thế xe cũ bằng những phương tiện có tải trọng lớn hơn. Tuy nhiên, sau khi bán và thanh lý, các phương tiện này chưa được hoàn tất thủ tục sang tên, thu hồi đăng ký.

Ông Nguyễn Khánh - Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phú Khánh làm việc với cán bộ Công an xã Can Lộc để xác minh dữ liệu phương tiện.

Ông Nguyễn Khánh - Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phú Khánh cho biết: “Một số xe sau khi bán được bên mua đưa vào mỏ đá phục vụ vận chuyển, số khác đã hư hỏng và được bán làm sắt vụn. Do chưa nắm rõ quy định nên trước đây việc mua bán xe dựa trên thỏa thuận giữa hai bên, gia đình chưa thực hiện đầy đủ thủ tục. Nay được cán bộ công an hướng dẫn, tôi sẽ phối hợp cung cấp thông tin, thực hiện các thủ tục cần thiết để dữ liệu phương tiện được cập nhật đúng thực tế."

Lực lượng Công an xã Can Lộc trực tiếp trao đổi với người dân để xác minh thông tin phương tiện thuộc diện rà soát.

Từ trường hợp của ông Khánh có thể thấy việc cập nhật dữ liệu đăng ký xe không đơn thuần là đối chiếu thông tin trên hệ thống, mà còn đòi hỏi xác minh tình trạng thực tế của từng phương tiện, nhất là những trường hợp đã mua bán, thanh lý từ lâu.

Cán bộ Công an phường Trần Phú làm việc với người dân để xác minh dữ liệu phương tiện.

Tại phường Trần Phú, Công an phường đang rà soát 276 phương tiện ô tô quá niên hạn sử dụng và quá 2 lần chưa đăng kiểm. Với những xe chủ sở hữu vẫn quản lý, sử dụng, lực lượng chức năng hướng dẫn cập nhật, hoàn thiện thông tin. Những phương tiện không còn nhu cầu sử dụng hoặc đã hết niên hạn được vận động thực hiện thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Đối với xe đã bán, cán bộ công an tìm cách liên hệ người mua hoặc người đang trực tiếp sử dụng để xác minh, xử lý thông tin theo quy định.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Đức - Phó Trưởng Công an phường Trần Phú cho biết: "Khó khăn lớn nhất là nhiều giao dịch mua bán đã diễn ra từ lâu, chủ xe không còn nhớ người mua. Một số phương tiện đã qua 2-3 đời chủ, thậm chí người đứng tên đăng ký ban đầu không còn sinh sống tại địa phương. Vì vậy, việc tìm kiếm thông tin, xác định người đang quản lý, sử dụng phương tiện mất nhiều thời gian."

Không chỉ ô tô, việc rà soát xe máy cũng đặt ra nhiều thách thức do số lượng phương tiện lớn, thông tin chủ sở hữu biến động qua các lần mua bán, chuyển nhượng. Để đối chiếu dữ liệu đăng ký với thực tế, lực lượng công an cấp xã phối hợp với tổ an ninh cơ sở đến từng hộ gia đình có phương tiện để rà soát, thống kê và xác minh thông tin.

Cán bộ Công an xã Thạch Lạc và lực lượng an ninh cơ sở đến trực tiếp tại nhà người dân để rà soát dữ liệu phương tiện.

Đại úy Trần Văn Đại - Phó Trưởng Công an xã Thạch Lạc cho biết: "Qua rà soát, trên địa bàn xã có gần 1.000 phương tiện xe máy thuộc diện cần xác minh, làm sạch dữ liệu. Lực lượng công an, tổ an ninh cơ sở đang trực tiếp làm việc với người dân để xác minh, thu thập thông tin, đồng thời hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục cần thiết nhằm cập nhật dữ liệu phương tiện sát với tình trạng thực tế. Để bảo đảm tiến độ, chúng tôi huy động tối đa nhân lực, triển khai thực hiện cả ngày lẫn đêm. Đến nay, khối lượng công việc đã đạt khoảng 70% kế hoạch đề ra".

Tại Hà Tĩnh, gần 100.000 phương tiện ô tô, mô tô thuộc diện rà soát, xác minh. Trong đó, có 2.760 phương tiện hết niên hạn sử dụng; 3.614 phương tiện không thực hiện kiểm định từ ngày 30/6/2024 và 91.834 phương tiện có thời gian đăng ký từ 20 năm trở lên.

Các phương tiện quá niên hạn được lực lượng công an xã rà soát.

Trong số này, nhóm phương tiện có thời gian đăng ký từ 20 năm trở lên chiếm số lượng lớn nhất. Tuy nhiên, thời gian đăng ký lâu không đồng nghĩa với việc phương tiện đã ngừng lưu hành. Một số xe vẫn được chủ sở hữu quản lý, sử dụng; trong khi những trường hợp khác đã ngừng hoạt động, được thanh lý hoặc không còn tồn tại nhưng thông tin đăng ký chưa được cập nhật. Vì vậy, việc xác minh tình trạng thực tế có ý nghĩa quan trọng để phân loại, xử lý đúng từng trường hợp.

Đối với các phương tiện hết niên hạn hoặc không thực hiện kiểm định trong thời gian dài, lực lượng chức năng tập trung xác minh tình trạng quản lý, sử dụng, đồng thời hướng dẫn chủ phương tiện thực hiện thủ tục thu hồi đăng ký, biển số theo quy định đối với những trường hợp đủ điều kiện. Qua đó, từng bước xử lý các hồ sơ không còn phù hợp, nâng cao độ chính xác của dữ liệu phục vụ công tác quản lý phương tiện.

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Sau khi xác minh dữ liệu với chủ phương tiện, các cán bộ công an cập nhật và hoàn thiện dữ liệu phương tiện.

Từ việc xác minh từng trường hợp tại cơ sở đến rà soát trên quy mô toàn tỉnh, chiến dịch 100 ngày không chỉ hướng tới xử lý những hồ sơ chưa khớp thực tế mà còn góp phần chuẩn hóa dữ liệu phương tiện. Kết quả này góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống; tạo nền tảng cho việc khai thác dữ liệu hiệu quả hơn; thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Chiến dịch 100 ngày làm sạch dữ liệu phương tiện triển khai từ ngày 14/8 - 30/11/2026. Sau hơn 2 tháng triển khai, đến nay, lực lượng chức năng đã rà soát, xác minh được gần 80% số phương tiện thuộc diện chiến dịch. Phòng CSGT đã hướng dẫn công an các xã, phường phối hợp phân loại phương tiện theo từng nhóm, đối chiếu dữ liệu đăng ký với thông tin quản lý và tình trạng thực tế. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành chiến dịch theo kế hoạch. Trung tá Trần Hoài Nam - Phó Đội trưởng Đội Đăng ký, quản lý phương tiện (Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh).

VIDEO: Chiến dịch 100 ngày làm sạch dữ liệu, siết chặt quản lý phương tiện.