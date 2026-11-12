Hà Tĩnh tập huấn xây dựng nông thôn mới gắn với kinh tế xanh

Đại biểu tham dự hội nghị tập huấn chuyên sâu về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026 – 2030

Tham gia tập huấn có đại diện lãnh đạo UBND các xã, lãnh đạo phòng chuyên môn và công chức trực tiếp theo dõi, tham mưu công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Diễn ra trong hai ngày, chương trình tập trung phổ biến các quy định, yêu cầu và phương pháp thực hiện từng tiêu chí, chỉ tiêu trong bộ tiêu chí được tỉnh ban hành cho giai đoạn 2026–2030.

Các chuyên đề hướng dẫn nội dung về hạ tầng thiết yếu, thủy lợi, phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong phát triển kinh tế nông thôn, trọng tâm là tổ chức lại sản xuất, hình thành vùng nguyên liệu tập trung, ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Đây là những nội dung gắn với yêu cầu nâng hiệu quả sử dụng tài nguyên, tăng giá trị sản phẩm và phát triển sản xuất phù hợp với điều kiện từng địa phương.

Nhiều nội dung quan trọng được truyền tải đến các đại biểu

Chương trình dành thời lượng hướng dẫn các chỉ tiêu về nước sạch, vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan và chỉnh trang khu dân cư. Các nội dung về hạ tầng thương mại nông thôn, chuyển đổi số cấp xã và giảm nghèo đa chiều cũng được đưa vào tập huấn.

Bên cạnh đó, học viên được hướng dẫn các tiêu chí về y tế cơ sở, thiết chế văn hóa, bình đẳng giới và tiếp cận pháp luật.

Theo chương trình, các đại biểu tham gia thảo luận, trao đổi kinh nghiệm và nêu những khó khăn trong quá trình triển khai tại cơ sở. Báo cáo viên giải đáp các vấn đề liên quan đến cơ chế thực hiện, phương pháp xác định và đánh giá chỉ tiêu.

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ cấp xã có thêm cơ sở để rà soát thực trạng, xác định nội dung cần ưu tiên và xây dựng kế hoạch phù hợp. Việc nâng chất lượng tiêu chí được gắn với kết quả cụ thể trong sản xuất, môi trường và đời sống người dân, hướng tới xây dựng nông thôn mới bền vững.