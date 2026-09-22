Hà Tĩnh tập huấn kỹ năng nhận diện, xử lý rủi ro pháp lý cho luật sư

Phát biểu khai mạc Hội nghị ông Trần Công Thành - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh nhấn mạnh, đội ngũ luật sư Hà Tĩnh những năm qua từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, ngày càng gắn hoạt động hành nghề với yêu cầu thực tiễn của đời sống kinh tế - xã hội.

Các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Hữu Anh)

Đến nay, toàn tỉnh có 21 tổ chức hành nghề luật sư, 11 chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư, 56 luật sư và 8 tư vấn viên. Hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý ngày càng đa dạng, từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Trong đó, tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, soạn thảo, rà soát và tư vấn thực hiện hợp đồng thương mại được xác định là những lĩnh vực đòi hỏi ngày càng cao về kiến thức chuyên môn và kỹ năng hành nghề. Khi hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng đa dạng, các giao dịch phát sinh nhiều vấn đề pháp lý, yêu cầu đặt ra với luật sư không chỉ là xử lý tranh chấp mà còn phải nhận diện, phòng ngừa và kiểm soát rủi ro ngay từ đầu.

Ông Trần Công Thành-Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Hữu Anh)

Theo lãnh đạo Sở Tư pháp Hà Tĩnh, Hội nghị tập trung vào 2 chuyên đề. Chuyên đề thứ nhất cung cấp thông tin về một số chủ trương, chính sách của tỉnh về phát triển doanh nghiệp trên địa bàn. Chuyên đề thứ hai tập trung vào kỹ năng nhận diện, đánh giá và xử lý rủi ro pháp lý thông qua công tác soạn thảo, rà soát hợp đồng thương mại.

Không chỉ dừng ở việc cập nhật kiến thức, Hội nghị được kỳ vọng trở thành diễn đàn trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, nơi các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư và báo cáo viên cùng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi về những tình huống, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hành nghề và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Qua đó, tăng khả năng vận dụng kiến thức pháp luật vào thực tiễn.

Ông Đinh Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh và ông Nguyễn Khắc Tuấn - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Tĩnh báo cáo các chuyên đề tại Hội nghị. (Ảnh: Hữu Anh)

Tại Hội nghị các báo cáo viên đã trao đổi những thông tin liên quan đến chủ trương, chính sách của tỉnh về phát triển doanh nghiệp; đồng thời tập trung vào kỹ năng nhận diện, đánh giá và xử lý rủi ro pháp lý trong soạn thảo, rà soát hợp đồng thương mại. Đây là những nội dung gắn trực tiếp với hoạt động hành nghề và nhu cầu tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Tham dự Hội nghị có các Sở ban ngành cấp tỉnh, luật sư và các tổ chức, cá nhân tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: Hữu Anh)

Sở Tư pháp đề nghị đội ngũ luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư tiếp tục chủ động cập nhật quy định pháp luật, nhất là những quy định liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, đầu tư, đất đai, hợp đồng và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng tư vấn pháp lý, nhất là trong soạn thảo, rà soát và thực hiện hợp đồng thương mại, chủ động nhận diện các vấn đề pháp lý và rủi ro có thể phát sinh để tư vấn phương án phù hợp ngay từ đầu, góp phần hạn chế tranh chấp.