Hà Tĩnh: Tập đoàn Thái Lan về xã "rót" 20 triệu USD, gỡ rối cho tiểu thủ công nghiệp.

Dự án trung tâm thương mại quy mô lớn của Mega Market được kỳ vọng sẽ thay thế hoàn toàn khu vực tiểu thủ công nghiệp hoạt động kém hiệu quả tại Thạch Quý cũ, giải quyết dứt điểm bài toán ô nhiễm môi trường và nâng tầm mỹ quan đô thị cho phường Thành Sen, Hà Tĩnh.

Người dân đồng thuận, kỳ vọng xóa bỏ "điểm nghẽn" ô nhiễm Nhiều năm qua, khu vực tiểu thủ công nghiệp tại Thạch Quý cũ (nay thuộc diện quy hoạch phát triển đô thị) luôn là nỗi trăn trở của chính quyền và người dân địa phương.

Hoạt động sản xuất nhỏ lẻ tại đây không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế thấp mà còn gây ra tình trạng ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi và làm mất mỹ quan nghiêm trọng ngay giữa lòng đô thị đang phát triển.

Chính vì vậy, thông tin Tập đoàn MM Mega Market Việt Nam đề xuất rót vốn lớn để chuyển đổi công năng khu vực này thành một trung tâm thương mại (TTTM) hiện đại đã khiến người dân vô cùng phấn khởi.

Việc thay thế các nhà xưởng tạm bợ, ô nhiễm bằng một công trình thương mại văn minh, xanh - sạch - đẹp là mong mỏi từ lâu của các hộ dân xung quanh để nâng cao chất lượng cuộc sống. Siêu dự án 20 triệu USD thay đổi diện mạo phường Thành Sen.

Mới nhất, Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam đã có buổi làm việc chính thức với UBND phường Thành Sen để đề xuất phương án đầu tư. Ông Nguyễn Đức Toàn - Tổng Giám đốc điều hành MM Mega Market Việt Nam (thuộc tập đoàn đa quốc gia BJC/TCC của Thái Lan) khẳng định vị thế và uy tín của doanh nghiệp với mạng lưới 21 trung tâm bán sỉ và siêu thị vững chắc trên toàn quốc sau hơn 21 năm hoạt động.

Qua khảo sát kỹ lưỡng, doanh nghiệp mong muốn được tạo điều kiện về quỹ đất để xây dựng trung tâm thương mại tại phường Thành Sen, với diện tích khoảng 1,2-2 ha, quy mô 1-2 tầng, không có tầng hầm. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 20 triệu USD, tạo việc làm cho khoảng 300-500 lao động địa phương.

Vị trí khu đất mà doanh nghiệp đề xuất đầu tư dự án.

Nhà đầu tư đề xuất địa điểm triển khai dự án tại khu vực nút giao đường Nguyễn Du - Nguyễn Trung Thiên. Theo cam kết, dự án dự kiến đi vào hoạt động trong vòng 12 tháng kể từ khi được giao đất

Với một dự án lớn, giải quyết được nhiều vướng mắc trên địa bàn, nên sẽ sớm báo cáo, xin ý kiến tỉnh; đồng thời khẳng định chủ trương ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có đề xuất nghiêm túc, phù hợp với định hướng phát triển của địa phương. Ông Nguyễn Văn Chung - Chủ tịch UBND phường Thành Sen cho hay.