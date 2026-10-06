Hà Tĩnh tăng trưởng GRDP 12,36%, đứng thứ 2 cả nước

GRDP 9 tháng năm 2026 của Hà Tĩnh ước tăng 12,36%.

Ngày 6/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh thông tin, kinh tế địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 9 tháng năm 2026. GRDP 9 tháng của tỉnh ước tăng 12,36%, đứng thứ 2 cả nước. Quy mô GRDP theo giá hiện hành đạt 104.745 tỷ đồng.

Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 21,56%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,7%; khu vực dịch vụ tăng 7,15%.

Công nghiệp tiếp tục là động lực quan trọng của tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng ước tăng 40,15% so với cùng kỳ năm 2025; riêng quý III tăng 56,13%.

Các sản phẩm công nghiệp chủ lực ghi nhận mức tăng đáng kể. Sản lượng thép 9 tháng ước đạt 3,3 triệu tấn, tăng 21,78%; điện sản xuất đạt 13,836 tỷ kWh, tăng 51,29%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng ước tăng 40,15% so với cùng kỳ năm 2025.

Cùng với các sản phẩm truyền thống, những sản phẩm mới đang tạo thêm động lực cho công nghiệp Hà Tĩnh. Sản lượng pack pin đạt 64.167 pack, gấp hơn 3 lần cùng kỳ; ô tô điện đạt khoảng 62.400 chiếc và xe máy điện khoảng 169.200 chiếc.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, tổng sản lượng lúa 9 tháng ước đạt hơn 561.000 tấn, tăng gần 15% so với cùng kỳ. Hà Tĩnh cũng đang triển khai mô hình sản xuất lúa giảm phát thải với tổng diện tích 4.500 ha.

Diện tích rừng trồng mới 9 tháng đạt khoảng 6.067 ha, tăng 20,28%; sản lượng khai thác gỗ rừng trồng đạt 551.547m3, tăng 17,53%.

Trong lĩnh vực thương mại, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng ước đạt 59.623,68 tỷ đồng, tăng 15,76% so với cùng kỳ.

Du lịch tiếp tục có tín hiệu tích cực. Trong 9 tháng, Hà Tĩnh đón hơn 22.100 lượt khách lưu trú quốc tế, tăng 39%, và hơn 1 triệu lượt khách lưu trú nội địa, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo UBND tỉnh, trong những tháng cuối năm, Hà Tĩnh tiếp tục tập trung các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp trọng điểm, phát triển sản xuất, thương mại - dịch vụ, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.