Hà Tĩnh tăng trưởng 12,36%: Công nghiệp bứt phá, hơn 198.000 tỉ đồng vốn đầu tư đăng ký

Công nghiệp tăng tốc, thêm nhiều sản phẩm mới

Theo báo cáo của Sở Tài chính Hà Tĩnh, GRDP quý III/2026 của tỉnh ước tăng 11,84%; tính chung 9 tháng tăng 12,36%, đứng thứ hai cả nước. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 21,56%, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,7%, khu vực dịch vụ tăng 7,15%. Quy mô GRDP 9 tháng theo giá hiện hành đạt 104.745 tỉ đồng.

Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast tại Khu kinh tế Vũng Áng

Động lực nổi bật nhất trong bức tranh kinh tế Hà Tĩnh 9 tháng qua là sản xuất công nghiệp. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 40,15% so với cùng kỳ, riêng quý III tăng 56,13%.

Các sản phẩm công nghiệp chủ lực tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Sản lượng thép đạt khoảng 3,3 triệu tấn, tăng 21,78%; điện sản xuất đạt 13,836 tỷ kWh, tăng 51,29%. Sản lượng pack pin đạt 64.167 pack, gấp hơn 3 lần cùng kỳ; cell pin đạt 16,8 triệu cell, tăng 23%.

Đáng chú ý, bên cạnh các ngành công nghiệp nền tảng, Hà Tĩnh đang xuất hiện thêm những sản phẩm mới. Trong 9 tháng, tỉnh sản xuất khoảng 62.442 ô tô điện và 169.200 xe máy điện.

Sự gia tăng của các nhóm sản phẩm mới cho thấy cơ cấu sản xuất công nghiệp đang từng bước mở rộng, tạo thêm động lực bên cạnh các ngành truyền thống.

Đà tăng của sản xuất cũng kéo theo hoạt động đầu tư. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 9 tháng ước đạt 51.808 tỉ đồng, tăng 19,13% so với cùng kỳ và bằng 84,16% kế hoạch năm. Trong đó, khu vực ngoài nhà nước đóng góp 32.047 tỉ đồng, khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài 10.502 tỉ đồng và khu vực nhà nước 9.259 tỉ đồng.

Dòng vốn lớn mở rộng dư địa tăng trưởng

Từ đầu năm đến ngày 20.9, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 49 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký hơn 198.000 tỉ đồng. Số dự án tăng 20 dự án, trong khi tổng vốn đăng ký gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Tỉnh cũng chấp thuận 4 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 412,6 triệu USD.

Trong số các dự án lớn có Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh vốn 79.986 tỉ đồng; Nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng III vốn 51.430 tỉ đồng; Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh 13.254 tỉ đồng; Khu đô thị du lịch sinh thái Thiên Cầm 17.211 tỉ đồng; cùng nhiều dự án điện gió, thép, công nghiệp và hạ tầng khác.

Cùng với dòng vốn đầu tư, nguồn thu ngân sách tiếp tục tăng. Đến hết tháng 9, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 19.906 tỉ đồng, bằng 105% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 25% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 12.498 tỉ đồng, tăng 16%; thu xuất nhập khẩu đạt 7.327 tỉ đồng, tăng 48%.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn 9 tháng đạt 19.906 tỉ đồng

Đầu tư công cũng duy trì tiến độ tích cực. Tổng giá trị giải ngân đến hết tháng 9 đạt 7.133 tỉ đồng, bằng 80,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 59,6% kế hoạch địa phương triển khai. Đến ngày 24.9, Hà Tĩnh xếp thứ 3/34 địa phương về tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Khu vực doanh nghiệp cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Trong 9 tháng, Hà Tĩnh thành lập mới 2.135 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký 19.832 tỉ đồng, tăng 1,6 lần về số lượng và 2,7 lần về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2025. Có 416 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 19%.

Ở khu vực dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng đạt khoảng 59.624 tỉ đồng, tăng 15,76%. Du lịch phục hồi rõ nét với hơn 22.000 lượt khách lưu trú quốc tế, tăng 39%, và hơn 1,07 triệu lượt khách lưu trú nội địa, tăng 27% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, xuất khẩu vẫn là điểm cần lưu ý. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đạt khoảng 1,42 tỉ USD, giảm 4,57% so với cùng kỳ và mới đạt 64,55% kế hoạch năm. Hoạt động xuất khẩu vẫn phụ thuộc chủ yếu vào nhóm thép, phôi thép, trong khi dệt may, nông, lâm, thủy sản gặp khó khăn trong mở rộng thị trường và đơn hàng.

Một góc tại Nhà máy luyện thép Công ty Formosa

Bức tranh kinh tế 9 tháng cho thấy, Hà Tĩnh đang có nhiều động lực tăng trưởng cùng lúc, từ công nghiệp, đầu tư, ngân sách đến khu vực doanh nghiệp và dịch vụ. Với mức tăng GRDP 12,36%, tỉnh có nền tảng thuận lợi để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Dù vậy, theo đánh giá của cơ quan chuyên môn Hà Tĩnh, quy mô nền kinh tế vẫn còn nhỏ và tăng trưởng phụ thuộc khá lớn vào một số doanh nghiệp, dự án công nghiệp trọng điểm. Một số dự án còn vướng giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, thủ tục chuyên ngành; xuất khẩu chưa đạt kỳ vọng.

Vì vậy, bài toán những tháng cuối năm của Hà Tĩnh không chỉ là duy trì tốc độ tăng trưởng, mà còn phải biến dòng vốn đăng ký thành năng lực sản xuất thực tế, phát huy các động lực mới và từng bước giảm sự phụ thuộc vào một số dự án, doanh nghiệp lớn.