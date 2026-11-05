Hà Tĩnh: Tăng tốc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm

Từ ngày 20 - 23/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đợt 2 năm 2026 tại 3 điểm tập trung thuộc phường Thành Sen, xã Đức Thọ và xã Kỳ Anh. Đồng thời, bố trí các tổ công tác lưu động đến tận nhà thu nhận mẫu đối với 100 trường hợp gặp khó khăn trong việc đi lại.

Công an xã Cẩm Duệ đã đến 82 hộ gia đình, thu nhận 82 mẫu ADN, góp phần bổ sung dữ liệu phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đại tá Trần Hữu Cảnh, Trưởng phòng Phòng Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, để việc thu nhận mẫu ADN đạt hiệu quả, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, công an các địa phương đã chủ động rà soát thân nhân liệt sĩ, đẩy mạnh tuyên truyền và hướng dẫn kê khai thông tin.

Có 26 cán bộ, chiến sĩ xuống tận cơ sở, đến từng hộ gia đình để rà soát, tuyên truyền, vận động và hướng dẫn thân nhân liệt sĩ cung cấp mẫu ADN đợt 2. Lực lượng Công an xã Cẩm Duệ đã đến 82 hộ gia đình, thu nhận 82 mẫu ADN, góp phần bổ sung dữ liệu phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đại úy Đặng Quang Nam, Phó trưởng Công an xã Cẩm Duệ thông tin, đơn vị đã rà soát tỉ mỉ từng trường hợp, đối chiếu thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hoàn thiện đầy đủ các biểu mẫu theo quy định và trực tiếp thông báo, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ về thời gian, địa điểm cùng các thủ tục cần thiết.

Khi biết Công an Hà Tĩnh tiếp tục thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2, ông Lê Đức Nghĩa (thôn Thạch Mỹ, xã Mai Phụ) đã đưa người thân có mặt tại Công an phường Thành Sen - nơi đặt cụm thu nhận mẫu ADN số 1 - từ rất sớm để thực hiện việc thu nhận mẫu với mong mỏi tìm được thông tin chính xác về phần mộ người cha là liệt sĩ Lê Đức Lộc của mình.

"Trong nhiều năm qua, gia đình đã nhiều lần vào các nghĩa trang ở Quảng Trị tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả. Nay được Công an địa phương hướng dẫn lấy mẫu ADN, tôi rất hy vọng, mong mỏi mong sớm xác định được nơi cha yên nghỉ để đưa về an táng tại quê nhà", ông Nghĩa cho hay.

Cùng với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, việc đón nhận, bàn giao, tổ chức truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ đã được các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh thực hiện chu đáo, trang nghiêm.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh, trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, toàn tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ, gồm 10 hài cốt trên địa bàn tỉnh và 17 hài cốt tại Lào.

Đến thời điểm hiện nay, tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành cập nhật dữ liệu của 22.649 thân nhân và 22.649 liệt sĩ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong số này, thông tin về 12.552 liệt sĩ chưa có thông tin phần mộ và 10.097 liệt sĩ đã xác định được thông tin phần mộ được nhập liệu. Lực lượng Công an cũng tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị thu nhận mẫu ADN của 12.207 thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.

Thời gian tới, các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục số hóa hồ sơ, thông tin về liệt sĩ; rà soát, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ; cập nhật kết quả khảo sát, xác minh, quy tập, lấy mẫu và giám định ADN, bảo đảm thông tin chính xác, thống nhất.