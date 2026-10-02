Hà Tĩnh tăng tốc phủ kín khám sức khỏe toàn dân

Khám cuốn chiếu, tận dụng mọi nguồn lực

Những ngày này, tại Trạm Y tế xã Thạch Lạc, hoạt động khám sức khỏe, khám sàng lọc diễn ra liên tục. Người dân được đo huyết áp, cân, đo chiều cao, kiểm tra các chỉ số sức khỏe và tư vấn những vấn đề cần lưu ý.

Trạm Y tế xã Thạch Lạc đã thành lập 4 tổ khám, bố trí lịch khám linh hoạt tại trạm và các thôn. Ảnh: Nhật Thắng.

Thay vì chờ người dân đến trạm, cán bộ y tế chủ động rà soát danh sách, phân loại từng nhóm đối tượng và tổ chức các tổ khám tại khu dân cư.

Ngay sau khi triển khai Chiến dịch 90 ngày cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, Trạm Y tế xã Thạch Lạc thành lập 4 tổ khám, bố trí lịch linh hoạt tại trạm và các thôn. Những trường hợp chưa được khám tiếp tục được rà soát, bổ sung vào danh sách để tổ chức khám.

Bác sĩ Hoàng Trọng Hiếu, Giám đốc Trạm Y tế xã Thạch Lạc cho biết, đơn vị bố trí các tổ khám linh hoạt, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ; thời gian và địa điểm được sắp xếp phù hợp với từng nhóm tuổi, điều kiện của người dân.

Đến nay, hơn 76% người dân trong xã đã được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí. Trạm y tế đang tiếp tục rà soát những trường hợp còn lại để nâng tỷ lệ bao phủ.

Đến nay, toàn xã Thạch Lạc có hơn 76% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí. Ảnh: Nhật Thắng.

Việc đưa hoạt động khám sức khỏe đến gần khu dân cư giúp người dân giảm thời gian đi lại, đồng thời giúp tuyến y tế cơ sở xác định những nhóm dân cư chưa được tiếp cận dịch vụ. Đây cũng là giải pháp quan trọng để Hà Tĩnh tiến tới mục tiêu bao phủ khám sức khỏe toàn dân.

Cùng với tổ chức khám tại cộng đồng, ngành Y tế Hà Tĩnh đang tận dụng các chương trình khám sức khỏe thường xuyên trong trường học để mở rộng độ bao phủ. Từ ngày 18/9, các trạm y tế phối hợp với trường học tổ chức khám sức khỏe đầu năm học 2026-2027 cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông.

Nội dung khám tập trung đánh giá thể trạng, chiều cao, cân nặng; kiểm tra mắt, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt, da, huyết áp, nhịp tim, thị lực và thính lực. Cán bộ y tế cũng theo dõi vận động, hành vi, khả năng giao tiếp và rà soát tiền sử tiêm chủng của trẻ.

Tại phường Trần Phú, địa bàn có 4 trường chính và 12 điểm trường, Trạm Y tế phường bố trí các nhóm cán bộ y tế tổ chức khám theo hình thức cuốn chiếu ngay tại trường.

Trạm Y tế phường Trần Phú khám sàng lọc cho người dân. Ảnh: Nhật Thắng.

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Hoàng, phụ trách Trạm Y tế phường Trần Phú, đơn vị đã hoàn thành khám tại các trường mầm non, trung học cơ sở và một phần bậc tiểu học. Dự kiến trong tuần tới, toàn bộ học sinh trên địa bàn sẽ được khám sức khỏe.

Việc tổ chức khám ngay tại trường vừa tạo thuận lợi cho học sinh, vừa góp phần nâng tỷ lệ người dân được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe, sàng lọc.

Theo Sở Y tế Hà Tĩnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có hơn 809.000 người được khám sức khỏe, đạt trên 61% dân số. Riêng trong 2 ngày 26 và 27/9, các địa phương đồng loạt tổ chức đợt cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí tại 69/69 xã, phường, với hơn 70.800 người được khám.

Tại các điểm khám, người dân được phân nhóm theo độ tuổi và đối tượng để tổ chức khám phù hợp. Cách làm này giúp các địa phương sử dụng hiệu quả nhân lực, trang thiết bị, đồng thời tập trung vào những nhóm chưa được tiếp cận dịch vụ y tế.

Tập trung nhóm chưa được khám

Dù số người được khám đã vượt 809.000, Hà Tĩnh vẫn còn một chặng đường để hoàn thành mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe trong năm 2026.

Bác sĩ Lê Chánh Thành, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, để hoàn thành mục tiêu chiến dịch, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động tham gia khám.

Toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có hơn 809.000 người được khám sức khỏe, đạt trên 61% dân số. Ảnh: Nhật Thắng.

Các trạm y tế xã, phường phải rà soát, lập danh sách, phân loại những người chưa được khám để tổ chức khám phù hợp, hạn chế bỏ sót đối tượng. Ngành Y tế Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực phối hợp, hỗ trợ chuyên môn cho tuyến cơ sở trong quá trình triển khai.

Đặc biệt, trong thời gian thực hiện Chiến dịch 90 ngày cao điểm, mỗi tháng sẽ tổ chức từ 1-2 đợt cao điểm, mỗi đợt kéo dài 2-3 ngày để các trạm y tế đồng loạt ra quân khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân.

Từ việc đưa cán bộ y tế về tận thôn, tổ chức khám cuốn chiếu tại trường học đến các đợt ra quân đồng loạt trên toàn tỉnh, Hà Tĩnh đang huy động nhiều nguồn lực để mở rộng độ bao phủ khám sức khỏe.

Với hơn 61% dân số đã được khám, giai đoạn còn lại của chiến dịch sẽ tập trung vào việc rà soát những người chưa tiếp cận dịch vụ, tổ chức khám linh hoạt và duy trì các đợt cao điểm, hướng tới mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe trong năm 2026.