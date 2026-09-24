Hà Tĩnh tăng tốc làm sạch dữ liệu hơn 1,1 triệu thửa đất

Rà từng thửa, đối chiếu từng thông tin

Những ngày này, tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, cán bộ chuyên môn đang tập trung rà soát hồ sơ, xác định ranh giới, bổ sung thông tin và đối chiếu dữ liệu đất đai. Công việc được thực hiện từ cơ sở đến các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, với yêu cầu vừa bảo đảm tiến độ, vừa hạn chế tối đa sai sót.

Cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hà Tĩnh về từng thôn tại phường Hoành Sơn để rà soát lại dữ liệu cho các hộ dân.

Tại xã Phúc Trạch, việc chuẩn hóa dữ liệu cho thấy những vướng mắc có thể phát sinh ngay từ những thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận từ nhiều năm trước.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) cho biết, gia đình có lô đất, thông tin ghi trên hồ sơ giấy đã đầy đủ nhưng dữ liệu điện tử còn thiếu thông tin không gian hoặc chưa phản ánh đầy đủ hiện trạng sử dụng đất.

Khi đi làm thủ tục giao dịch, cán bộ phải tra cứu hồ sơ, xác minh thông tin người sử dụng đất, kiểm tra thực tế và liên hệ với người dân để bổ sung, đối chiếu dữ liệu.

Với những thửa đất từng có biến động như chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế hoặc thay đổi thông tin cá nhân, quá trình xác minh càng đòi hỏi nhiều bước.

Nhiều thửa đất ở Hà Tĩnh chưa được chuẩn hóa khiến việc giao dịch gặp nhiều khó khăn.

Đây cũng là lý do Hà Tĩnh đang tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai theo hướng "đúng - đủ - sạch - sống", từ đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, hoàn thiện hồ sơ đến rà soát, chuẩn hóa và đối khớp thông tin.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh còn 1.157.364 thửa đất chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu hoặc đã xây dựng nhưng chưa thể sử dụng. Để hoàn thiện khối lượng dữ liệu này, ngành chức năng đang triển khai đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, hoàn thiện hồ sơ và xây dựng cơ sở dữ liệu.

Dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính và hoàn thiện hồ sơ địa chính được triển khai tại 11 xã, phường. Trong đó, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thực hiện tại 9 địa phương gồm Cẩm Xuyên, Thiên Cầm, Vũng Áng, Sông Trí, Thạch Lạc, Đồng Tiến, Thạch Khê, Toàn Lưu và Vũ Quang.

Cơ sở cùng vào cuộc

Để dữ liệu được cập nhật sát với thực tế, công việc không chỉ được thực hiện tại cơ quan chuyên môn mà còn cần sự phối hợp của chính quyền cơ sở, thôn, tổ dân phố và người sử dụng đất.

Các Tổ công tác triển khai Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại các thôn trên địa bàn tỉnh.

Tại khu vực Cẩm Xuyên, địa phương đã thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc, phân công cán bộ phối hợp với các thôn rà soát, lập danh sách những thửa đất cần bổ sung thông tin.

Qua rà soát, có những trường hợp đã có dữ liệu không gian như vị trí, hình dạng, ranh giới thửa đất nhưng lại thiếu giấy tờ pháp lý hoặc thông tin về nguồn gốc, thời điểm và quá trình sử dụng đất chưa đầy đủ. Những trường hợp này cần tiếp tục thu thập hồ sơ, xác minh và đối chiếu trước khi cập nhật vào cơ sở dữ liệu.

Ông Đặng Quốc Thành, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Cẩm Xuyên, cho biết, đơn vị đã phân công nhân lực xử lý theo từng nhóm công việc, đồng thời tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và công an cấp xã tuyên truyền, vận động người sử dụng đất phối hợp cung cấp thông tin.

Quá trình thực hiện được triển khai theo hướng thu thập, bổ sung thông tin từ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đối chiếu với dữ liệu dân cư. Căn cứ khối lượng công việc, đơn vị giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cán bộ, nhân viên; kết quả cũng được kiểm tra chéo nhằm hạn chế sai sót.

"Đến nay, đơn vị đã hoàn thiện khoảng 95% số thửa đất có dữ liệu thuộc tính. Với phần còn lại, chúng tôi tiếp tục tăng cường nhân lực, phối hợp chính quyền và công an cấp xã để đẩy nhanh tiến độ", ông Thành cho biết.

Không chỉ nhóm dữ liệu chưa được xây dựng hoặc chưa thể sử dụng cần tiếp tục hoàn thiện, Hà Tĩnh còn 213.436 thửa đất đã có dữ liệu nhưng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu "đúng - đủ - sạch - sống". Nhóm này tiếp tục được làm giàu, làm sạch và đối khớp thông tin.

Theo ông Thành, từ thực tế, dữ liệu đất đai được hình thành qua nhiều thời kỳ, trong khi quá trình sử dụng đất của người dân luôn có biến động.

Việc thay đổi thông tin cá nhân, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, điều chỉnh ranh giới hoặc các biến động khác nếu chưa được cập nhật kịp thời sẽ tạo ra khoảng cách giữa hồ sơ, dữ liệu điện tử và hiện trạng sử dụng.

Bởi vậy, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai không đơn thuần là đưa hồ sơ giấy lên hệ thống. Mỗi thông tin cần được kiểm tra, đối chiếu qua nhiều lớp, từ hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận, dữ liệu dân cư đến hiện trạng ngoài thực địa.

Khi dữ liệu được chuẩn hóa, giá trị không chỉ nằm ở việc có thêm một kho dữ liệu điện tử. Đây sẽ là cơ sở để cơ quan quản lý nắm chắc hơn tình trạng sử dụng đất, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, quản lý quy hoạch, triển khai dự án, bồi thường, giải phóng mặt bằng và các nhiệm vụ quản lý nhà nước khác.