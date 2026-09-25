Hà Tĩnh: Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tháo gỡ điểm nghẽn từ cơ sở

Khơi thông điểm nghẽn từ cơ sở

Dự án nâng cấp đường Đồng Quế (phường Thành Sen) có tổng mức đầu tư hơn 28,2 tỷ đồng, trong đó kinh phí giải phóng mặt bằng hơn 11,8 tỷ đồng, được triển khai từ năm 2011 với kỳ vọng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông và mở rộng không gian phát triển đô thị khu vực trung tâm Hà Tĩnh.

Lãnh đạo UBND phường Thành Sen cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất vận động giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn phường.

Tuy nhiên, vì vướng khoảng 1.980m2 mặt bằng, công trình bị tạm dừng thi công từ năm 2012. Đến nay, cơ quan chức năng đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và chi trả đối với 4 thửa đất của 5 hộ dân. Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án nâng cấp đường Đồng Quế sẽ hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Ông Hoàng Xuân Trường, Phó chủ tịch UBND phường Thành Sen thông tin, thời gian qua, phường Thành Sen đã tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án triển khai trên địa bàn.

Nhờ đó đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với 37/49 dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công sớm triển khai thực hiện các dự án.

"Thời gian tới, phường phối hợp cùng Ban quản lý dự án xây dựng kế hoạch, mốc thời gian cụ thể thực hiện các những việc còn vướng mắc, trong đó nêu rõ công việc cụ thể, tiến độ hoàn thành của từng đơn vị.

Đồng thời, duy trì rà soát tiến độ từng dự án hằng ngày, phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận và hằng tuần làm việc trực tiếp với các nhà thầu để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân trước cuối năm", ông Trường cho hay.

Với danh mục 55 dự án đang triển khai trên địa bàn, phường Sông Trí cũng xác định giải ngân là nhiệm vụ trọng tâm. Ngay từ đầu năm đơn vị đã xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn vốn, lộ trình triển khai từng dự án; đồng thời tập trung hoàn thiện thủ tục quyết toán, thanh toán khối lượng các dự án đã hoàn thành và thường xuyên kiểm tra, theo dõi các dự án đang thi công để kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Ông Phan Văn Quang, Chủ tịch UBND phường Sông Trí thông tin, đến nay, phường đã thực hiện giải ngân đầu tư công đạt gần 80%. Đây là kết quả để thể hiện quyết tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành, là tiền đề để địa phương hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Trong thời gian tới, phường tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm mặt bằng phục vụ thi công, đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công được giao.

Tăng tốc những tháng cuối năm

Theo số liệu từ Sở Tài chính Hà Tĩnh, tổng kế hoạch vốn năm 2026 đã được phân bổ và giao chi tiết đến ngày 15/9/2026 (bao gồm vốn kéo dài) là 11.846 tỷ đồng. Tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đến ngày 15/9/2026 (bao gồm vốn kéo dài) đạt 6.075 tỷ đồng, đạt 68,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 51,3% kế hoạch địa phương triển khai.

Ông Nguyễn Danh Phong, quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Để đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư công, nhất là đối với các dự án trọng điểm, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương liên quan, tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng.

Thời gian qua nhiều công trình giải phóng mặt bằng đã được triển khai quyết liệt, đáp ứng tiến như đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông, đường Vành đai phía Đông thành phố Hà Tĩnh cũ…

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế triển khai vẫn còn một số khó khăn tác động đến tiến độ triển khai các dự án như giá nguyên, nhiên vật liệu biến động làm tăng chi phí, ảnh hưởng đến tiến độ; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại một số dự án còn chậm; tổ chức điều hành của một số chủ đầu tư chưa quyết liệt…

Sau khi các vướng mắc về giải phóng mặt bằng cơ bản được xử lý, nhiều dự án trên địa bàn Hà Tĩnh tăng tốc thi công đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân nguồn vốn.

Xác định việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn góp phần thúc đẩy các dự án trọng điểm, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2026, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành nhiều công điện, văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức giao ban, kiểm tra định kỳ, lập tổ công tác do các lãnh đạo UBND tỉnh làm tổ trưởng để trực tiếp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công. Cùng với đó, huy động cả hệ thống chính trị vào công tác giải phóng mặt bằng và bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng…

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn Thủ tướng giao và đạt mức cao nhất kế hoạch tỉnh đã phân bổ chi tiết, vừa qua, tại cuộc họp nghe tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026, Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu thực hiện nhiều nhiệm vụ để hoàn thành mục tiêu.

Theo đó, Đảng ủy UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch điều hành quý IV chi tiết đến từng dự án; rà soát toàn bộ danh mục, xác định rõ số vốn còn lại, khối lượng có khả năng hoàn thành và tiến độ thực hiện.

Chủ động kiến nghị tháo gỡ các vướng mắc thuộc thẩm quyền Trung ương; đẩy nhanh phân bổ và giải ngân nguồn vốn các dự án khắc phục hậu quả thiên tai; đẩy nhanh thi công, nghiệm thu, thanh toán, đi đôi với kiểm soát chất lượng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Cùng đó, chuẩn bị điều kiện thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2027 và giai đoạn 2026-2030; rà soát danh mục, hiệu quả đầu tư và khả năng cân đối nguồn lực; tập trung vốn cho công trình thực sự cần thiết, khắc phục đầu tư dàn trải.

Đối với 4 ban quản lý dự án cấp tỉnh – nơi tập trung phần lớn số vốn chưa giải ngân, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị rà soát, xác định rõ nguyên nhân chậm giải ngân, xây dựng tiến độ và cam kết cụ thể đối với phần vốn thuộc trách nhiệm điều hành của ban; tập trung tháo gỡ khó khăn, bảo đảm hoàn thành mục tiêu giải ngân được giao.