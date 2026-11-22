Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống, hiện nay, DTLCP trên địa bàn xã Thiên Cầm đã cơ bản được kiểm soát. Trong tháng 11/2026, địa phương chỉ ghi nhận 2 hộ có lợn bị nhiễm bệnh, giảm mạnh so với tháng 10. Điều này giúp người chăn nuôi yên tâm tập trung chăm sóc đàn lợn phục vụ thị trường dịp cuối năm.

DTLCP tại xã Thiên Cầm đã được kiểm soát khá tốt, số lượng hộ có lợn nhiễm bệnh đã giảm.

Chị Trần Thị Vân (thôn Đồng Đoài, xã Thiên Cầm) chia sẻ: “Trong thôn xuất hiện DTLCP nên gia đình tôi không chủ quan. Ngoài việc thường xuyên theo dõi sức khỏe đàn lợn, chúng tôi định kỳ phun tiêu độc khử trùng chuồng trại, hạn chế người ra vào khu vực chăn nuôi; bổ sung thêm một số khoáng chất để tăng đề kháng”.

Hiện nay, các địa phương mới phát sinh ổ dịch cũng đang tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống, bảo vệ đàn vật nuôi. Ông Nguyễn Xuân Diệu - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Đồng Lộc cho biết: “Từ ngày 20/10 đến nay, DTLCP đã xuất hiện trở lại tại 4 thôn của xã với 9 hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng. Lãnh đạo xã đã trực tiếp kiểm tra diễn biến dịch bệnh và việc triển khai các biện pháp phòng, chống tại cơ sở. Đồng thời, tuyên truyền để người dân vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học trên hệ thống mạng xã hội, loa truyền thanh; yêu cầu kịp thời khai báo khi phát hiện vật nuôi có dấu hiệu mắc bệnh, không giấu dịch, không vứt xác động vật ra môi trường”.

Lãnh đạo xã Đồng Lộc kiểm tra việc phòng, chống DTLCP trên địa bàn.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, hiện nay, DTLCP đang xảy ra tại 45 thôn thuộc 19 xã, phường trên địa bàn tỉnh, với hơn 600 con lợn mắc bệnh, chết và buộc phải tiêu hủy. Ngành chuyên môn nhận định từ nay đến cuối năm, nguy cơ DTLCP tiếp tục tái phát và lây lan vẫn ở mức cao. Kết quả giám sát chủ động của Bộ NN&MT cho thấy mầm bệnh còn lưu hành với tỷ lệ tương đối cao; trong khi đó, thời tiết diễn biến thất thường làm giảm sức đề kháng của vật nuôi, tạo điều kiện cho dịch bệnh phát sinh.

Ngoài ra, nhu cầu chăn nuôi, vận chuyển, buôn bán lợn và các sản phẩm từ lợn dự báo sẽ tăng cao để phục vụ thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2027. Đặc biệt, DTLCP tại Lào đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập vào Hà Tĩnh thông qua hoạt động thu gom, vận chuyển, buôn bán lợn mắc bệnh, thịt lợn không bảo đảm kiểm dịch qua các cửa khẩu, đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới.

DTLCP đang xảy ra tại 19 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Để chủ động bảo vệ đàn vật nuôi, duy trì ổn định sản xuất, các doanh nghiệp chăn nuôi quy mô vừa và lớn trên địa bàn tỉnh đang siết chặt quy trình chăn nuôi an toàn sinh học.

Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh có tổng đàn lợn nái đạt khoảng 6.500 con, mỗi năm cung cấp ra thị trường khoảng 150.000 con lợn giống và lợn thương phẩm. Ông Hồ Sỹ Huy Thảo - Giám đốc Công ty CP Chăn nuôi Mitraco cho biết: “Doanh nghiệp đang tập trung thực hiện ở mức cao nhất các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như: kiểm soát nghiêm ngặt người và phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi; tăng thời gian, tần suất vệ sinh, tiêu độc khử trùng toàn trang trại và vùng lân cận nhằm ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập từ xa... bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường, nhất là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán sắp tới”.

Các doanh nghiệp chăn nuôi đang siết chặt các biện pháp an toàn sinh học để phòng, chống DTLCP.

Cùng đó, nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh cũng tăng cường các biện pháp nhằm bảo vệ đàn lợn, hạn chế rủi ro dịch bệnh. Ông Trần Văn Dương (thôn Thường Nga, xã Trường Lưu) chia sẻ: “Gia đình đã lắp đặt lưới bao quanh chuồng trại để ngăn chặn côn trùng có nguy cơ mang mầm bệnh xâm nhập vào khu vực chăn nuôi; định kỳ phun tiêu độc khử trùng; khi vào chuồng, người chăm sóc lợn phải thay quần áo, đi ủng chuyên dụng”.

Ngày 23/10, Bộ NN&MT ban hành Văn bản số 12237/BNNMT-CNTY yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh các tháng cuối năm 2026. Trên cơ sở đó, ngày 29/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Văn bản số 11226/UBND-NL5 về tăng cường phòng, chống DTLCP, yêu cầu các địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát dịch bệnh. Đồng thời, Sở NN&MT cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về dịch bệnh vật nuôi tại một số địa phương.

Người chăn nuôi cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng, chống dịch; lựa chọn con giống rõ nguồn gốc, tiêm phòng đầy đủ, thường xuyên vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại.

Theo đó, các địa phương chú trọng huy động nguồn lực khoanh vùng, khống chế dịch trong diện hẹp; tăng cường kiểm tra, giám sát tại các cơ sở buôn bán, thu gom, giết mổ động vật, sản phẩm động vật; xử lý nghiêm các hành vi mua bán, vận chuyển lợn mắc bệnh, vứt xác động vật ra môi trường làm lây lan dịch bệnh. Đặc biệt, tại các xã biên giới, lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hoạt động vận chuyển, buôn bán lợn trái phép qua biên giới; rà soát, giám sát biến động đàn lợn, kịp thời phát hiện các trường hợp hợp thức hóa nguồn gốc lợn nhập lậu.

Ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng phòng Thú y, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi (Sở NN&MT Hà Tĩnh) khuyến cáo: “Bên cạnh sự vào cuộc của ngành chuyên môn và chính quyền địa phương, người chăn nuôi cần phải nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng, chống dịch; lựa chọn con giống rõ nguồn gốc, tiêm phòng đầy đủ, thường xuyên vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại; không giấu dịch, không mua bán, vận chuyển lợn mắc bệnh, không vứt xác động vật ra môi trường và kịp thời khai báo khi phát hiện dấu hiệu dịch bệnh”.