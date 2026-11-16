Hà Tĩnh tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về y tế

Quy chế xác định 13 nhóm nội dung phối hợp, bao gồm: xây dựng chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án về y tế; y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng; quản lý dược, mỹ phẩm, y dược cổ truyền; an toàn thực phẩm; dân số và phát triển; chăm sóc, bảo vệ trẻ em; bảo trợ xã hội; tổ chức, nhân lực y tế; bảo hiểm y tế; truyền thông, phổ biến pháp luật; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia và các nhiệm vụ liên quan.

Việc ban hành Quy chế góp phần làm rõ trách nhiệm giữa cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và chính quyền cấp xã, bảo đảm sự thống nhất trong quản lý nhà nước về y tế. Ảnh: Thanh Loan

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh, Sở Y tế chủ trì tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch phòng, chống dịch; hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại cấp xã. Đối với dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A hoặc nhóm B có diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan nhanh, vượt khả năng đáp ứng của địa phương, Sở Y tế tham mưu các giải pháp khoanh vùng, xử lý và dập dịch kịp thời.

UBND cấp xã có trách nhiệm xây dựng, triển khai kế hoạch phòng, chống dịch trên địa bàn; huy động nguồn lực tại chỗ để phát hiện sớm, xử lý dịch bệnh truyền nhiễm nhóm B, nhóm C và phối hợp với Sở Y tế khi xảy ra dịch bệnh nhóm A. Trường hợp vượt quá khả năng đáp ứng, địa phương phải kịp thời báo cáo, đề xuất hỗ trợ.

Đối với hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng, Sở Y tế thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền; chỉ đạo về chuyên môn y tế. UBND cấp xã trực tiếp quản lý hoạt động của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn theo quy định; phát hiện, ngăn chặn, kiến nghị xử lý vi phạm và tạo điều kiện để các cơ sở y tế, trạm y tế thực hiện nhiệm vụ.

Trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm và y dược cổ truyền, hai bên phối hợp quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh; kiểm tra chất lượng thuốc, mỹ phẩm; giám sát, xử lý các hành vi vi phạm. Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc hỗ trợ mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư, hóa chất phục vụ hoạt động chuyên môn của trạm y tế cấp xã trong giai đoạn chuyển tiếp, cho đến khi các trạm đủ điều kiện tự thực hiện theo quy định.

Quy chế cũng quy định trách nhiệm phối hợp trong công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng; chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và người cao tuổi; phòng, chống suy dinh dưỡng, mất cân bằng giới tính khi sinh và các vấn đề liên quan đến sức khỏe cộng đồng.

Việc phối hợp giữa Sở Y tế và UBND cấp xã được thực hiện thông qua trao đổi văn bản, làm việc trực tiếp, cung cấp thông tin, tài liệu; tổ chức hội nghị, triển khai chương trình, kế hoạch; sử dụng hệ thống thông tin, nền tảng số, phần mềm chuyên ngành và tổ chức kiểm tra liên ngành theo quy định.

Hai bên có trách nhiệm phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cung cấp thông tin y tế; vận động người dân tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe.

Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án, tiểu dự án thuộc lĩnh vực y tế, Sở Y tế chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch, phân bổ hoặc đề xuất phân bổ chỉ tiêu chuyên môn, nguồn lực; theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện. UBND cấp xã xây dựng kế hoạch triển khai tại địa phương, sử dụng hiệu quả nguồn lực được giao và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh chia sẻ, việc ban hành Quy chế góp phần làm rõ trách nhiệm giữa cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và chính quyền cấp xã, bảo đảm sự thống nhất trong quản lý nhà nước về y tế, đồng thời nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn tỉnh.