Hà Tĩnh tăng cường kết nối, mở rộng thị trường cho sản phẩm địa phương

Hội nghị do Sở Công Thương Hà Tĩnh tổ chức trong khuôn khổ Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2026, với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp xuất khẩu, nhà phân phối, hệ thống siêu thị, kênh bán lẻ cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh. Hội nghị chính thức diễn ra từ 14h00 đến 17h00 ngày 30/9/2026 tại Khách sạn BMC Hà Tĩnh, số 02 đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng ngành rất quan tâm triển khai tăng cường kết nối giao thương, mở rộng thị trường cho sản phẩm địa phương.

Tăng cường kết nối cung - cầu, mở rộng thị trường

Hội nghị được tổ chức nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trực tiếp tìm hiểu nhu cầu thị trường, kết nối với doanh nghiệp xuất khẩu, hệ thống phân phối và các tổ chức xúc tiến thương mại. Thông qua các hoạt động kết nối, doanh nghiệp có cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ, tìm kiếm đối tác mới, đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và từng bước phát triển các kênh phân phối ổn định.

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là giới thiệu, quảng bá những sản phẩm có thế mạnh, sản phẩm đặc trưng của Hà Tĩnh và các tỉnh, thành phố trong khu vực. Các nhóm sản phẩm được ưu tiên kết nối gồm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến và các sản phẩm có tiềm năng phát triển thị trường, xuất khẩu.

Theo kế hoạch, Hội nghị dự kiến có khoảng 120 đại biểu, với sự tham gia của khoảng 40–60 doanh nghiệp, trong đó có tối thiểu 21 nhà cung cấp và 7 doanh nghiệp xuất khẩu, cùng các doanh nghiệp phân phối, hệ thống siêu thị và kênh bán lẻ trên toàn quốc.

Hội nghị kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp với doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại khu vực Bắc Trung Bộ năm 2026 diễn ra tại Hà Tĩnh tới đây dự kiến có khoảng 120 đại biểu, với sự tham gia của khoảng 40-60 doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ chương trình, từ 7h30 đến 17h00 ngày 30/9/2026, các đơn vị sẽ tổ chức trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm. Đáng chú ý, hoạt động kết nối giao thương trực tiếp B2B giữa các nhà cung cấp với doanh nghiệp xuất khẩu, nhà phân phối được tổ chức từ 9h00 đến 11h00. Đây là dịp để các bên trực tiếp trao đổi về nhu cầu nguồn hàng, tiêu chuẩn sản phẩm, năng lực cung ứng, thị trường mục tiêu cũng như các điều kiện hợp tác. Qua đó, các doanh nghiệp có thể xác định rõ hơn nhu cầu của đối tác và khả năng đáp ứng của mình, tạo cơ sở cho những hoạt động hợp tác tiếp theo.

Bên cạnh hình thức kết nối trực tiếp, chương trình cũng tăng cường ứng dụng nền tảng số trong xúc tiến thương mại. Từ 10h00 đến 16h00, Ban Tổ chức triển khai hoạt động livestream giới thiệu, quảng bá và bán các sản phẩm Hà Tĩnh trên nền tảng thương mại điện tử.

Việc kết hợp giữa xúc tiến thương mại trực tiếp và thương mại điện tử được kỳ vọng giúp mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng, đồng thời tạo thêm kênh quảng bá và tiêu thụ cho sản phẩm địa phương.

Đẩy mạnh kết nối trực tiếp giữa nhà cung cấp và doanh nghiệp

Tại Hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, nhà phân phối, hệ thống siêu thị và kênh bán lẻ cũng sẽ chia sẻ thông tin về nhu cầu thị trường, qua đó giúp các nhà cung cấp có thêm cơ sở để định hướng sản xuất và hoàn thiện sản phẩm. Đặc biệt, các doanh nghiệp, nhà cung cấp của Hà Tĩnh sẽ trực tiếp giới thiệu, quảng bá sản phẩm và nhu cầu kết nối giao thương, tập trung vào năng lực cung ứng, thị trường mục tiêu và nhu cầu tìm kiếm đối tác.

Sau phần giới thiệu sản phẩm, các đại biểu và doanh nghiệp sẽ trao đổi, thảo luận về cơ hội hợp tác. Trường hợp các bên đạt được thỏa thuận, Biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh sẽ được trao giữa các cặp đơn vị, tạo tiền đề để tiếp tục đàm phán, ký kết hợp đồng và triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể sau hội nghị.

Thông qua hội nghị, Hà Tĩnh hướng tới tăng cường liên kết giữa nhà sản xuất - doanh nghiệp xuất khẩu - nhà phân phối - hệ thống bán lẻ, từng bước đưa các sản phẩm có lợi thế của địa phương vào những hệ thống phân phối và chuỗi cung ứng phù hợp. Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, hoạt động kết nối cũng là cơ hội để nắm bắt rõ hơn những yêu cầu của thị trường, từ chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ, bao bì, nhãn hàng hóa đến khả năng cung ứng ổn định.

Việc tiếp cận trực tiếp với doanh nghiệp xuất khẩu, nhà phân phối và hệ thống bán lẻ sẽ giúp các cơ sở sản xuất nhận diện rõ hơn những yêu cầu của từng thị trường, từ đó chủ động điều chỉnh quy trình sản xuất, hoàn thiện sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh. Hội nghị đồng thời góp phần tăng cường phối hợp giữa các tổ chức xúc tiến thương mại trong khu vực Bắc Trung Bộ, thúc đẩy chia sẻ thông tin thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, phát triển các kênh tiêu thụ mới.

Hội nghị kết nối giao thương tại Hà Tĩnh năm 2026 là một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa vai trò của xúc tiến thương mại trong hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, tăng cường kết nối cung - cầu và từng bước nâng cao khả năng tham gia chuỗi phân phối, chuỗi cung ứng và thị trường xuất khẩu của các sản phẩm địa phương.

Thông tin liên hệ:Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà TĩnhĐịa chỉ: Số 225, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.Đầu mối liên hệ:Anh Vũ Nam Long - Phụ trách Bộ phận Xúc tiến thương mại. Điện thoại: 0855 051 525Chị Trần Thị Hiền - Chuyên viên. Điện thoại: 0978 373 307