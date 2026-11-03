Hà Tĩnh tăng cường công tác phối hợp, đảm bảo an toàn trường học

Nghi thức ký kết Kế hoạch phối hợp bảo đảm an ninh trường học.

Sáng 3/11, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết kế hoạch liên ngành về bảo đảm an toàn trường học, phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và vi phạm pháp luật trong học sinh.

Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Sở GD&ĐT, các sở, ngành liên quan cùng chính quyền địa phương và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Nhận diện nguy cơ từ sớm

Năm học 2026-2027, Hà Tĩnh có 272 cơ sở giáo dục, đào tạo với 365.558 học sinh, học viên, sinh viên. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo đảm an ninh trường học vẫn còn nhiều thách thức, nhất là tình trạng bạo lực học đường ở lứa tuổi THCS, THPT và học viên giáo dục thường xuyên.

Theo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, nhiều mâu thuẫn giữa học sinh bắt nguồn từ những tương tác tiêu cực trên mạng xã hội, sau đó dẫn đến xung đột ngoài đời thực. Tâm lý lứa tuổi, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn còn hạn chế, cùng những bất cập trong quản lý, giáo dục của gia đình và nhà trường khiến một số vụ việc chưa được phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Đại diện Công an Hà Tĩnh báo cáo tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật; kết quả giáo dục và phòng ngừa tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, ngành Giáo dục đã phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn tâm lý học đường, triển khai các mô hình phòng chống bạo lực học đường và bảo vệ học sinh trên không gian mạng.

Từ đầu năm học 2026-2027 đến nay, riêng các đơn vị trực thuộc Sở đã tổ chức tuyên truyền pháp luật trực tiếp cho 48.821 lượt học sinh, cán bộ, giáo viên; phối hợp với Công an xã, phường tổ chức 350 cuộc hội nghị về an ninh, trật tự với 3.903 người tham dự. Các đơn vị cũng thực hiện 2.827 lượt kiểm tra đột xuất đối với học sinh, thu giữ nhiều vật cấm; hơn 35.000 học sinh được hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT và Công an Hà Tĩnh đã trao quyết định xây dựng mô hình “Trường học an toàn, phòng ngừa tệ nạn xã hội” cho các đơn vị thí điểm.

Tuy vậy, việc quản lý học sinh ngoài giờ học, đặc biệt trên môi trường mạng, vẫn còn khó khăn. Sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình ở một số nơi chưa chặt chẽ; thông tin về những biểu hiện bất thường trong tâm lý, hành vi của học sinh đôi khi chưa được chia sẻ kịp thời.

Rõ trách nhiệm, chủ động phòng ngừa

Tại hội nghị, việc thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành được xác định là giải pháp trọng tâm, với yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Các nhà trường phải chủ động phòng ngừa, phát hiện và thông báo kịp thời các vụ việc; Công an xã, phường nâng cao trách nhiệm tiếp nhận thông tin, ngăn chặn và phối hợp xử lý các tình huống phát sinh.

Ông Nguyễn Văn Hoành - Phó Trưởng Công an phường Hà Huy Tập báo cáo tham luận tại Hội nghị.

Mỗi trường học cần bố trí cán bộ đầu mối, kết nối thường xuyên với cán bộ Công an phụ trách địa bàn để trao đổi thông tin về an ninh, trật tự và an toàn giao thông. Cùng với đó, ngành Giáo dục chú trọng đổi mới cách phối hợp với phụ huynh, coi gia đình là lực lượng đồng hành trong quản lý, giáo dục học sinh. Với những em thường xuyên vi phạm nội quy hoặc có hoàn cảnh đặc biệt, nhà trường cần phối hợp với gia đình và cơ quan chức năng để có biện pháp hỗ trợ phù hợp, theo dõi sự tiến bộ.

Việc giáo dục pháp luật cũng cần đi vào thực chất hơn, gắn với tình huống cụ thể để học sinh biết cách giải quyết mâu thuẫn, nhận diện nguy cơ, tự bảo vệ mình và sử dụng mạng xã hội an toàn. Sở GD&ĐT đồng thời định hướng xây dựng mô hình trường học an toàn, phòng ngừa tệ nạn xã hội, đánh giá theo từng năm học.

Ông Nguyễn Văn Quang - Hiệu trưởng trường THPT Cẩm Xuyên: "Một nhà trường an toàn không phải là nơi báo cáo vi phạm mà là nơi không để vi phạm bị che giấu và học sinh bị buông lỏng giáo dục".

Trọng tâm là nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật, duy trì trao đổi thông tin với Công an địa phương, ngăn chặn bạo lực học đường, kiểm soát tệ nạn xã hội và bảo đảm an toàn trên không gian mạng. Để các giải pháp phát huy hiệu quả, Sở GD&ĐT đề nghị các sở, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương và lực lượng Công an tăng cường phối hợp, kịp thời chia sẻ thông tin, cảnh báo nguy cơ và hỗ trợ học sinh.

Ông Võ Tá Lợi - Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Tiến trình bày tham luận

Bảo đảm an toàn trường học không chỉ là xử lý những vụ việc đã xảy ra, mà quan trọng hơn là nhận diện nguy cơ từ sớm, can thiệp đúng lúc và không để những mâu thuẫn nhỏ trở thành sự việc phức tạp. Đây cũng là trách nhiệm chung của nhà trường, gia đình và toàn xã hội trong việc tạo dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh cho học sinh.