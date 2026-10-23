Hà Tĩnh: Tạm giữ tài xế ô tô gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ Phạm Trọng Đạo. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 18h ngày 19/10/2026, tại Km 32+300 Quốc lộ 8A, thuộc thôn Bắc Phú, xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra vụ tai nạn giao thông. Khi lực lượng chức năng có mặt, một phụ nữ bị thương trong tình trạng nguy kịch, bên cạnh là chiếc xe đạp điện bị hư hỏng. Người và phương tiện gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ Công an xã Hương Sơn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, đồng thời phối hợp với Công an xã Hương Sơn và Phòng Cảnh sát giao thông triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm phương tiện và người điều khiển liên quan.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, sau hơn 3 giờ truy vết, lực lượng Công an xác định được ô tô biển kiểm soát 89H-087.60 liên quan đến vụ tai nạn và người điều khiển là Phạm Trọng Đạo. Nạn nhân sau đó đã tử vong.

Tại cơ quan điều tra, Đạo khai nhận hành vi điều khiển ô tô gây tai nạn và cho biết đã sử dụng rượu, bia trước khi xảy ra vụ việc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và xử lý theo quy định pháp luật.