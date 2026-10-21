Hà Tĩnh sôi nổi chuyển đổi ruộng đất, chuẩn bị sản xuất vụ xuân 2027

Xã Trường Lưu chuyển đổi ruộng đất trên diện tích 100 ha tại thôn Nguyệt Ao.

Tại xã Trường Lưu, những ngày này, không khí chuyển đổi ruộng đất đang diễn ra sôi nổi trên các cánh đồng của thôn Nguyệt Ao. Những thửa ruộng nhỏ lẻ từng bước được quy hoạch, sắp xếp lại gắn với hệ thống hạ tầng đồng bộ.

Ông Phan Trọng Đăng (thôn Nguyệt Ao, xã Trường Lưu) chia sẻ: “Qua hai đợt chuyển đổi ruộng đất trước đây, 6 sào ruộng của gia đình tôi đã được tập trung từ nhiều thửa nhỏ lẻ xuống còn 2 thửa ở 2 xứ đồng. Trong đợt này, gia đình mong muốn dồn toàn bộ diện tích về một thửa, cùng một xứ đồng để thuận lợi hơn trong chăm sóc, thu hoạch và giảm chi phí canh tác”.

Xã Trường Lưu huy động máy móc đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển đổi, tập trung ruộng đất.

Được biết, trên diện tích 100 ha đất nông nghiệp, xã Trường Lưu sẽ triển khai phương án giảm từ 750 thửa xuống còn 316 thửa, phấn đấu ít nhất 75% số hộ chỉ còn 1 thửa ruộng, số hộ còn lại sử dụng 2 thửa, không còn hộ nào có từ 3 thửa trở lên.

Ông Nguyễn Thanh Hoàn - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Trường Lưu cho biết: “Xã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Quá trình thực hiện được triển khai bài bản, công khai, dân chủ và nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của Nhân dân. Sau chuyển đổi, địa phương định hướng xây dựng vùng sản xuất lúa chất lượng cao tập trung tại khu vực này, phù hợp với chủ trương phát triển nông nghiệp của tỉnh”.

Trên diện tích 100 ha đất nông nghiệp, xã Trường Lưu sẽ triển khai phương án giảm từ 750 thửa xuống còn 316 thửa, phấn đấu ít nhất 75% số hộ chỉ còn 1 thửa ruộng.

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Can Lộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, địa phương đang tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, nhất là tình trạng ruộng đất phân tán, manh mún. Qua đó, phấn đấu nâng giá trị sản phẩm thu được trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 130 triệu đồng vào năm 2030.

Để chuẩn bị cho vụ xuân 2027, xã đang triển khai chuyển đổi ruộng đất trên diện tích gần 60 ha tại thôn Quyết Tiến.

Để chuẩn bị cho vụ xuân 2027, xã Can Lộc triển khai chuyển đổi ruộng đất trên diện tích gần 60 ha tại thôn Quyết Tiến.

Ông Võ Ngân - Trưởng thôn Quyết Tiến (xã Can Lộc) cho biết: “Trong tổng số hơn 150 ha đất sản xuất nông nghiệp, thôn đã hoàn thành chuyển đổi 90 ha, đạt 60%. Sau chuyển đổi, bà con được hưởng lợi rõ rệt trong điều tiết nước, gieo cấy và đưa cơ giới hóa vào sản xuất từ khâu làm đất đến thu hoạch. Trên cơ sở đó, thôn phấn đấu hoàn thành chuyển đổi tiếp 60 ha còn lại trong năm nay. Để đạt mục tiêu này, chúng tôi tập trung quy hoạch, chỉnh trang đồng ruộng; đào đắp 15 tuyến đường nội đồng, cải tạo 4 tuyến kênh mương, di dời các phần mộ và san phẳng mặt ruộng. Sau chuyển đổi, phấn đấu trên 80% số hộ sử dụng đất 1 thửa".

Xã Can Lộc tiến hành quy hoạch lại đồng ruộng theo hướng đồng bộ để phục vụ tốt hơn cho sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn tới.

Thời điểm này, xã Lộc Hà cũng đang triển khai đợt chuyển đổi, tập trung ruộng đất lần thứ ba trên diện tích hơn 240 ha tại 2 thôn Yên Điềm và Thịnh Lộc. Quá trình thực hiện gặp không ít khó khăn do khối lượng đào đắp lớn, một số khu vực sình lầy, sụt lún, gây trở ngại cho hoạt động của máy móc.

Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và sự đồng thuận của người dân, đến nay, địa phương đã cơ bản hoàn thành việc đào đắp, xây dựng hệ thống hạ tầng; đồng thời, tiến hành rà soát diện tích, phân loại các hạng đất và thống nhất phương án phân chia ruộng, bảo đảm kịp thời phục vụ sản xuất vụ xuân 2027.

Xã Lộc Hà triển khai đợt chuyển đổi, tập trung ruộng đất lần thứ ba trên diện tích 245 ha tại 2 thôn Yên Điềm và Thịnh Lộc.

Ông Nguyễn Văn Thiều - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Lộc Hà cho hay: “Sau chuyển đổi, hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng được hoàn thiện sẽ tạo thuận lợi cho việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất, giảm chi phí đi lại, canh tác và quản lý đồng ruộng. Địa phương khuyến khích người dân áp dụng phương thức “một giống - một thời vụ - một quy trình canh tác”, hướng tới sản xuất đồng bộ, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản”.

Ban Chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất xã Lộc Hà tổ chức hội nghị nghe báo cáo, thảo luận và cho ý kiến về tiến độ triển khai công tác tập trung, tích tụ ruộng đất tại thôn Yên Điềm. Ảnh Fanpage Thông tin xã Lộc Hà.

Giai đoạn 2026-2030, Hà Tĩnh đặt mục tiêu tiếp tục chuyển đổi, tích tụ thêm 20.000 ha đất nông nghiệp, phấn đấu mỗi hộ chỉ còn 1-2 thửa ruộng, trong đó ít nhất 75% số hộ chỉ còn 1 thửa. Trước thềm sản xuất vụ xuân 2027, toàn tỉnh hiện có 7 xã đang triển khai chuyển đổi ruộng đất, với tổng diện tích gần 1.000 ha.

Giai đoạn 2026 - 2030, Hà Tĩnh đặt mục tiêu tiếp tục chuyển đổi, tích tụ thêm 20.000 ha đất nông nghiệp, phấn đấu mỗi hộ chỉ còn 1 - 2 thửa ruộng.

Ông Trương Văn Cường - Phó Giám đốc Sở NN&MT Hà Tĩnh cho biết: “Thời gian tới, sở sẽ tiếp tục phối hợp, hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh chuyển đổi, tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với quy hoạch vùng sản xuất, hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng; rà soát, tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách và quy trình phù hợp với thực tiễn sản xuất.

Đồng thời, chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả trên những vùng đất sau chuyển đổi; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa đồng bộ và phát triển chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc giảm số thửa mà quan trọng hơn là nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích, gia tăng thu nhập cho người nông dân, tạo nền tảng phát triển nền nông nghiệp hàng hóa hiện đại, hiệu quả và bền vững”.