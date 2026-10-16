Hà Tĩnh: Siết quản lý, bảo đảm an toàn các mỏ khoáng sản sau khai thác

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh, thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều quyết định về việc đóng một số cửa mỏ khoáng sản nhằm bảo vệ môi trường và bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác.

Việc đóng các cửa mỏ không chỉ đánh dấu chặng cuối của một dự án khai thác kéo dài mà còn là bước chuyển từ khai thác tài nguyên sang phục hồi môi trường, bảo đảm an toàn và sử dụng hiệu quả quỹ đất sau khai thác.

Đơn cử, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định số 1872/QĐ-UBND về việc đóng cửa mỏ khoáng sản tại khu vực núi Mồng Gà (thuộc địa bàn phường Nam Hồng Lĩnh).

Trước đó, mỏ đá tại khu vực núi Mồng Gà (phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) được UBND tỉnh cấp phép cho Công ty CP Phát triển công nghiệp xây lắp và thương mại Hà Tĩnh khai thác với tổng diện tích khu vực đóng cửa mỏ là 9,68ha, bao gồm 8ha khu vực mỏ và 1,68ha khu vực bãi chế biến.

Quyết định số 2278 /QĐ-UBND về việc đóng cửa mỏ đá xây dựng tại khu vực khe Khổ (xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 3621/GP-UBND ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh cấp cho Công ty Cổ phần Huy Hoàng. Diện tích khu vực đóng cửa mỏ khoáng sản: 3,5ha.

Ngày 18/8/2026, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 2094/QĐ-UBND về việc đóng cửa mỏ khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực xã Cẩm Xuyên, phục vụ thi công dự án thành phần đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 với diện tích 11,33ha đất.

Ông Trần Hữu Khanh, Phó giám đốc Sở Nông Nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh thông tin, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc đóng cửa mỏ khoáng sản, thời gian qua, đơn vị đã có văn bản đề nghị các Ban Quản lý dự án, doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản và UBND các xã, phường có điểm mỏ tăng cường các biện pháp quản lý, bảo đảm an toàn khu vực mỏ sau khi kết thúc khai thác, đóng cửa mỏ theo quy định.

"Việc quản lý chặt chẽ các khu vực mỏ sau khai thác nhằm bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản chưa khai thác; đồng thời phòng ngừa tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng quy định", ông Khanh cho hay.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường các giải pháp quản lý và bảo đảm an toàn sau khai thác với các nhiệm vụ trọng tâm như:

Khẩn trương hoàn thành việc bàn giao các mỏ đã đóng cửa: Các doanh nghiệp phối hợp với UBND cấp xã nơi có mỏ kiểm tra, xác định hiện trạng và thực hiện bàn giao khu vực, diện tích đất sau khi đóng cửa mỏ để địa phương quản lý theo quy định.

Đối với các mỏ đã hết thời hạn khai thác theo giấy phép nhưng chưa thực hiện đóng cửa mỏ, Sở yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ theo quy định của Luật Địa chất và khoáng sản cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tăng cường bảo đảm an toàn tại các mỏ khai thác theo cơ chế đặc thù: Doanh nghiệp phải tổ chức rào chắn, lắp đặt biển cảnh báo, biển cấm tại các vị trí có nguy cơ mất an toàn và các tuyến đường ra, vào mỏ; không để người và phương tiện tự ý ra vào khu vực mỏ để khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các xã, phường có khu vực mỏ phối hợp với doanh nghiệp kiểm tra, xác định hiện trạng đối với các mỏ đã được đóng cửa; lập biên bản và tiếp nhận, quản lý khu vực, diện tích đất theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục của pháp luật về đất đai và các quy định có liên quan.

Đối với các Ban Quản lý dự án là chủ đầu tư: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được giao, căn cứ quy định pháp luật, hồ sơ mời thầu, hợp đồng và các cam kết có liên quan, trước khi hoàn tất thanh toán, quyết toán các gói thầu cần kiểm tra, đôn đốc và yêu cầu nhà thầu, doanh nghiệp khai thác khoáng sản hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến khai thác, cải tạo, phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ và nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.