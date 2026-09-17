Hà Tĩnh siết chặt kiểm soát thị trường bánh Trung Thu mùa cao điểm

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra nhãn mác trên các sản phẩm bánh Trung thu lưu thông trên thị trường. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Thị trường bánh Trung Thu Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm với nhiều sản phẩm, thương hiệu và phân khúc giá phục vụ nhu cầu mua dùng, biếu tặng.

Cùng với sức mua gia tăng, lực lượng quản lý thị trường Hà Tĩnh tăng cường kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác, điều kiện kinh doanh và an toàn thực phẩm đối với mặt hàng này.

Đa dạng phân khúc bánh Trung Thu

Những ngày này, các quầy bánh Trung Thu trên đường Hà Huy Tập (phường Thành Sen) liên tục được bổ sung hàng. Bánh nướng, bánh dẻo được xếp thành từng nhóm, từ những sản phẩm có giá vài trăm nghìn đồng đến các hộp bánh cao cấp phục vụ nhu cầu biếu tặng. Khách đến mua có nhiều lựa chọn hơn khi mùa Trung Thu đang đến gần.

Chị Đinh Thị Ánh Tươi, chủ một cửa hàng bánh Trung Thu trên đường Hà Huy Tập, cho biết cửa hàng của chị chủ yếu kinh doanh bánh Kinh Đô, một thương hiệu đã có mặt trên thị trường nhiều năm.

Theo chị Tươi, các tiêu chí được ưu tiên khi nhập hàng là uy tín, chất lượng và giá cả phù hợp với khách hàng. Sức mua đang tăng so với năm trước, vì vậy để đáp ứng nhu cầu thị trường, cửa hàng đã nhập thêm khoảng 70.000 bánh, tăng 15% so với thị trường Trung Thu năm 2025.

"Năm nay tôi thấy thị trường tập trung vào phân khúc cao cấp nhiều hơn so với năm ngoái để đáp ứng nhu cầu biếu tặng. Bánh đa dạng, từ phân khúc thấp đến cao cấp đều có. Khách hàng vẫn có nhu cầu cao ở thị trường bánh nướng hơn so với bánh dẻo," chị Tươi cho hay.

Nhìn chung, giá bánh Trung Thu năm nay tại các cửa hàng tăng khoảng 2-3% so với năm trước. Các sản phẩm được giới thiệu có chứng nhận an toàn thực phẩm, thông tin giá bán rõ ràng và mã QR để người mua kiểm tra thông tin sản phẩm.

Các sản phẩm bánh Trung thu được kiểm tra về nguồn gốc xuất xứ và thông tin hàng hóa. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Tại cửa hàng bánh Trung Thu của anh Nguyễn Công Lý trên đường Phan Đình Phùng, khoảng 30-40% số lượng bánh nhập về đã được bán ra.

Theo anh Lý, năm nay thị trường có nhiều loại bánh với mức giá khác nhau, từ vài trăm nghìn đồng đến khoảng 2 triệu đồng. Các sản phẩm cao cấp phục vụ nhu cầu biếu tặng được đưa vào kinh doanh cùng các loại bánh có mức giá phù hợp hơn để đáp ứng nhu cầu mua lẻ.

"Chúng tôi nhập về đa dạng mẫu mã để đáp ứng nhu cầu thị trường của khách hàng. Tất cả sản phẩm đều rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ, có đầy đủ mã QR, mã vạch và niêm yết giá rõ ràng trên bảng giá. Chúng tôi mong từ giờ đến Trung Thu sức mua sẽ sôi động, nhộn nhịp hơn, bán được nhiều hơn," anh Lý chia sẻ.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc

Cùng với sự đa dạng của thị trường, việc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm bánh Trung Thu được lực lượng Quản lý thị trường Hà Tĩnh tăng cường trong thời gian cao điểm.

Ông Võ Viết Linh - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã xây dựng phương án kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung Thu. Trọng tâm là các cơ sở sản xuất bánh thủ công nhằm kiểm soát nguồn thực phẩm đầu vào và chất lượng sản phẩm đầu ra. Lực lượng chức năng cũng kiểm tra các đại lý nhập bánh từ các tỉnh khác về Hà Tĩnh, tập trung vào việc kiểm tra nguồn gốc xuất xứ và chất lượng sản phẩm.

Trong giai đoạn cao điểm dịp Tết Trung Thu, lực lượng Quản lý thị trường bố trí quân số trực 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin, đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc xuất xứ bánh Trung Thu. Thông tin từ người tiêu dùng cũng được tiếp nhận để kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm, bảo đảm quyền lợi người mua.

"Trong dịp Trung Thu này có rất nhiều loại bánh đa dạng, phong phú, nhiều chủng loại. Từ bánh làm thủ công cũng có mà các loại bánh thương hiệu lớn cũng rất nhiều. Để bảo đảm quyền lợi, người tiêu dùng nên lựa chọn bánh có thương hiệu, nhãn mác hàng hóa và hóa đơn chứng từ đầy đủ. Khi cần thiết, người mua có thể kiểm tra mã QR để truy xuất nguồn gốc của cơ sở sản xuất, kinh doanh," ông Linh cho biết.

Kiểm tra nguồn thực phẩm đầu vào tại các cơ sở sản xuất bánh Trung thu thủ công là một nội dung được lực lượng chức năng chú trọng. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Một vấn đề được lực lượng chức năng lưu ý là hoạt động kinh doanh bánh Trung Thu trên mạng xã hội. Hiện nay, nhiều sản phẩm được giới thiệu là bánh "handmade," bánh làm thủ công và rao bán trực tiếp đến người tiêu dùng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi lựa chọn các sản phẩm này.

Đồng thời, các sản phẩm lưu thông trên thị trường phải có công bố chất lượng, ghi nhãn hàng hóa và bảo đảm truy xuất được nguồn gốc xuất xứ. Bởi khi thị trường bước vào giai đoạn cao điểm, việc lựa chọn sản phẩm có đầy đủ thông tin, nguồn gốc rõ ràng là cơ sở để người tiêu dùng hạn chế rủi ro khi mua bánh Trung Thu; đồng thời giúp các cơ sở kinh doanh nâng cao trách nhiệm trong bảo đảm chất lượng hàng hóa./.