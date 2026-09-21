Hà Tĩnh sẽ có Khu đô thị du lịch sinh thái Thiên Cầm hơn 17.200 tỷ đồng

Một góc Thiên Cầm. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh).

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh, địa phương vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Thiên Cầm.

Dự án có quy mô hơn 180,12 ha, bao gồm 2.372 căn nhà ở thương mại (1.795 căn liền kề và 577 căn biệt thự), 975 căn hộ nhà ở xã hội, 141 lô đất tái định cư, cùng hệ thống công trình công cộng, thương mại, dịch vụ và các công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội khác.

Các sản phẩm dịch vụ cung cấp dự kiến bao gồm nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, biệt thự, cùng với các tiện ích công cộng, thương mại, dịch vụ, khách sạn 5 sao, khu quần thể du lịch nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị quốc tế và sân golf.

Tổng vốn đầu tư sơ bộ dự án khoảng 17.212 tỷ đồng, bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự kiến vào quý III/2026 - quý I/2027.

Trước đó vào tháng 4,UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối nút giao đường bộ cao tốc, đoạn nối quốc lộ 1 (xã Cẩm Xuyên) đến quốc lộ 15B (xã Yên Hòa).

Điểm đầu tuyến giao với quốc lộ 1 và nối vào đường dẫn đi nút giao cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng. Điểm cuối tuyến giao quốc lộ 15B và hướng về phía Khu du lịch biển Thiên Cầm. Tổng chiều dài tuyến hơn 8 km, tổng mức đầu tư khoảng 700 tỷ đồng.