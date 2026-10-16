Hà Tĩnh-Savannakhet tăng cường hợp tác, thúc đẩy kết nối kinh tế và logistics

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định trao tặng 200 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Savannakhet khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống người dân và phục hồi sản xuất. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet)

Mở đầu chuyến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đoàn đại biểu đã đến chào xã giao đồng chí Bounchom Ubonpaseuth, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Savannakhet.

Tại cuộc gặp, đồng chí Phan Thiên Định khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung, Hà Tĩnh-Savannakhet nói riêng đang ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định nhấn mạnh, Hà Tĩnh và Savannakhet có nhiều lợi thế để tăng cường kết nối kinh tế trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây.

Trong đó, Khu kinh tế Vũng Áng, Cảng nước sâu Vũng Áng, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Khu kinh tế đặc biệt Savannakhet là nền tảng quan trọng để hai bên đẩy mạnh hợp tác đầu tư, thương mại, vận tải và logistics.

Tỉnh Hà Tĩnh đề xuất hai địa phương duy trì trao đổi đoàn các cấp; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng, quản lý điều hành kinh tế - xã hội; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, chuyển đổi số, giao lưu văn hóa và Nhân dân.

Chia sẻ với những khó khăn do thiên tai, bão lũ gây ra tại tỉnh Savannakhet thời gian qua, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh, đồng chí Phan Thiên Định đã trao tặng 200 triệu đồng hỗ trợ địa phương bạn khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống nhân dân và phục hồi sản xuất.

Về phần mình, đồng chí Bounchom Ubonpaseuth nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời đánh giá cao những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội mà địa phương đạt được trong thời gian qua và trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ chân thành, kịp thời của Hà Tĩnh.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng Hội nghị cấp cao lần này sẽ thành công tốt đẹp, tạo động lực mới đưa quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Savannakhet Davone Xaysoulien phát biểu tại Hội nghị cấp cao giữa tỉnh Savannakhet và tỉnh Hà Tĩnh. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet)

Buổi sáng cùng ngày, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và đồng chí Davone Xaysoulien, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Savannakhet đã đồng chủ trì Hội nghị cấp cao giữa hai tỉnh.

Hội nghị đã đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn 2022-2025 trên các lĩnh vực: (i) Về giáo dục - đào tạo: Từ năm 2022 đến nay, tỉnh Hà Tĩnh đã cấp 80 suất học bổng cho cán bộ, học sinh Savannakhet. Hiện có 53 lưu học sinh Savannakhet đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; (ii) Về trao đổi thương mại và logistics: Cảng quốc tế Lào-Việt tại Khu Kinh tế Vũng Áng đóng vai trò là cửa ngõ ra biển quan trọng của Lào. Trong 9 tháng đầu năm 2026, hàng hóa của Lào chiếm hơn 40% lượng hàng thông qua cảng. Đáng chú ý, việc đưa Bến số 3 vào vận hành từ tháng 3/2025 đã nâng cao đáng kể năng lực khai thác, thúc đẩy chuỗi dịch vụ logistics giữa hai tỉnh.

Về định hướng hợp tác trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cho biết, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã phê duyệt Đề án mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng, tạo cơ hội mở rộng không gian hợp tác.

Tỉnh đề nghị Savannakhet hỗ trợ kết nối doanh nghiệp hai bên, khuyến khích doanh nghiệp Lào tăng cường sử dụng dịch vụ tại Cảng biển Vũng Áng và hạ tầng logistics của Hà Tĩnh.

Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Savannakhet Davone Xaysoulien đánh giá cao sự phối hợp và hỗ trợ hiệu quả của Hà Tĩnh.

Đồng chí đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh kết nối thị trường, xúc tiến đầu tư và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định và Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Savannakhet Davone Xaysoulien ký kết Biên bản Hội nghị cấp cao giữa hai tỉnh, thống nhất các định hướng hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet)

Kết thúc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định và Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Savannakhet Davone Xaysoulien đã chính thức ký kết Biên bản Hội nghị cấp cao giữa hai tỉnh với các nội dung thống nhất quan trọng: (i) Tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp, phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào; (ii) Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào vào năm 2027; (iii) Đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế bền vững, kinh tế xanh, nông nghiệp, du lịch, thương mại và logistics; khuyến khích doanh nghiệp khai thác, sử dụng hiệu quả dịch vụ tại cảng nước sâu Vũng Áng và cảng Thà Bốc; (iv) Tăng cường hợp tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, giao lưu văn hóa - thể thao và phối hợp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Hội nghị cấp cao Hà Tĩnh-Savannakhet năm 2026 đã thành công tốt đẹp, hai bên đã thống nhất nhiều nội dung hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, logistics, giáo dục - đào tạo...; góp phần đưa quan hệ giữa hai địa phương đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet)