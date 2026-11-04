Hà Tĩnh: Sau 3 lần rao không ai mua, nhiều lô đất phải đưa ra đấu giá lại

Nhiều lần tổ chức đấu giá do ít người tham gia

Ngày 3/11, trao đổi với phóng viên, ông Trần Xuân Đức, Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, địa phương chuẩn bị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 10 lô ở khu dân cư TDP Thuận Hoà, phường Bắc Hồng Linh.

10 lô đất tại phường Bắc Hồng Lĩnh được tổ chức đấu giá lần này có diện tích hơn 200m².

Điều đáng nói, đây là lần thứ 2 địa phương tổ chức đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, mở kết quả công khai, với tổng giá khởi điểm của tài sản là hơn 19,7 tỷ đồng.

"Đây là đợt đấu giá tiếp theo, sau lần tổ chức trước không thành công, do quá ít hồ sơ đăng ký. Phiên đấu giá sẽ tổ chức vào ngày 10/11/2026 này, tại hội trường UBND phường Bắc Hồng Lĩnh", ông Đức cho hay.

Cụ thể, 10 lô đất được tổ chức đấu giá lần này có diện tích hơn 200m², bám đường Phan Huy Ích. Trong đó, giá trị khởi điểm lô cao nhất là hơn 2,7 tỷ với tổng diện tích 267,4m². Còn lô thấp nhất cũng hơn 1,7 tỷ với diện tích 209,64m².

Mặc dù vẫn có hồ sơ đăng ký nhưng do quá ít nên phường phải tổ chức nhiều lần đấu giá.

Không chỉ tại phường Bắc Hồng Lĩnh, hoạt động đấu giá đất ở một số địa phương khác tại Hà Tĩnh cũng ghi nhận dấu hiệu trầm lắng. Tại các xã Nghi Xuân, Cẩm Bình..., một số khu đất được đưa ra đấu giá nhưng không thu hút được người đăng ký, tỷ lệ đấu giá thành công hiện chỉ còn đạt khoảng 20 - 30%.

Nguyên nhân được xác định là giá khởi điểm tại một số khu vực còn cao so với khả năng tài chính và kỳ vọng của người mua. Nhiều phiên đấu giá đất ở vùng quê từng được định giá cao bất thường, dẫn đến việc ít người tham gia.

Bên cạnh đó, những biến động của thị trường bất động sản tại thời điểm này, cùng áp lực chi phí vốn, khiến người có nhu cầu mua đất và nhà đầu tư cân nhắc kỹ hơn trước khi xuống tiền.

"Trắng hồ sơ" đăng ký, lô đất giảm hàng tỷ đồng

Để tháo gỡ tình trạng trên, một số địa phương tại Hà Tĩnh đã bắt đầu có những động thái điều chỉnh thực tế hơn. Cụ thể là áp dụng bảng giá đất của UBND tỉnh ban hành, thay vì bám theo giá khảo sát thị trường giai đoạn tăng "nóng".

Xã Toàn Lưu cũng tổ chức đấu giá lần 3 đối với 5 lô đất tại vùng Lối Vại.

Đơn cử, tại xã Toàn Lưu, địa phương này cũng vừa thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất tại vùng Lối Vại, thôn Thạch Vĩnh (thôn Vĩnh An cũ) sau 2 lần tổ chức không thành công.

Trong đó, 13 lô đất hoàn toàn không có ai đăng ký, 2 lô còn lại phải dừng đấu giá do sai sót diện tích. Việc định giá chưa sát thực tế đã tạo ra khoảng cách quá lớn, trong khi các khu đất nằm ở khu vực nông thôn, hạ tầng chưa hoàn thiện và khu vực này hiện vẫn được người dân tận dụng để trồng lúa.

Trong 2 lần trước, tất cả các lô đưa ra đấu giá đều không có người đăng ký mua.

Theo lý giải của UBND xã Toàn Lưu, trước đây giá khởi điểm được xác định trên cơ sở khảo sát thị trường kết hợp với giá đất của tỉnh. Lần này, giá khởi điểm được giảm từ hơn 1 tỷ đến khoảng 2,4 tỷ đồng/lô so với lần đầu.

Trong đó, lô L-01 rộng 245,8m² có giá khởi điểm mới hơn 2,9 tỷ đồng, giảm khoảng 2,4 tỷ đồng so với mức hơn 5,3 tỷ đồng ban đầu. Còn lô L-15 rộng 235,2m² có giá khởi điểm hơn 2,8 tỷ đồng, giảm hơn 1,5 tỷ đồng so với mức hơn 4,3 tỷ đồng trước đây.

Việc giảm giá khởi điểm được kỳ vọng sẽ thu hút người đăng ký, vì thực tế hiện nay vẫn có rất nhiều gia đình có nhu cầu an cư lâu dài. Theo thông báo đấu giá mới, phiên đấu giá 15 lô đất dự kiến được tổ chức vào ngày 5/11/2026.