Hà Tĩnh sắp xếp lại hệ thống y tế, thành lập nhiều bệnh viện đa khoa

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, trong đó trọng tâm là hợp nhất một số cơ sở khám, chữa bệnh và chuyển đổi mô hình hoạt động của nhiều trung tâm y tế thành bệnh viện đa khoa.

Phương án nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, tập trung nguồn lực, nâng cao năng lực chuyên môn và bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Ngày 28/10/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 2613/QĐ-UBND phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. Việc triển khai đề án được đặt trong yêu cầu kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị của toàn ngành.

Theo phương án được phê duyệt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp nhận sáp nhập Trung tâm Y tế Thành Sen và Bệnh viện Phổi. Trong giai đoạn 2026-2030, bệnh viện dự kiến hoạt động tại 3 cơ sở trên địa bàn phường Thành Sen. Cơ sở chính đặt tại số 73 đường Hải Thượng Lãn Ông, cơ sở 2 tại số 456 đường Hải Thượng Lãn Ông và cơ sở 3 tại số 6 đường Đồng Môn.

Việc tổ chức lại bệnh viện được định hướng theo hướng tập trung đội ngũ bác sỹ có trình độ chuyên môn cao, tạo điều kiện phát triển các kỹ thuật y tế và từng bước xây dựng bệnh viện đạt cấp khám bệnh, chữa bệnh chuyên sâu. Việc duy trì nhiều cơ sở trong giai đoạn chuyển tiếp cũng là phương án bố trí hoạt động khám, chữa bệnh gắn với hệ thống cơ sở vật chất hiện có.

Cùng với đó, Bệnh viện Phục hồi chức năng được tổ chức lại thành Bệnh viện Phục hồi chức năng-Lão khoa, có trụ sở tại số 223 đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen. Việc bổ sung lĩnh vực lão khoa vào mô hình tổ chức thể hiện định hướng mở rộng hoạt động chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người bệnh, phù hợp với yêu cầu phát triển các dịch vụ y tế trong thời gian tới.

Tại khu vực phía Nam tỉnh, Trung tâm Y tế Kỳ Anh và Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh sẽ được hợp nhất để thành lập Bệnh viện Đa khoa Nam Hà Tĩnh. Bệnh viện mới có cơ sở chính tại số 435 đường Lê Đại Hành, phường Sông Trí và cơ sở 2 tại thôn Kỳ Giang, xã Kỳ Anh. Việc hợp nhất nhằm tổ chức lại mạng lưới khám, chữa bệnh tại khu vực này trên cơ sở kế thừa các cơ sở hiện có.

Ở khu vực Hồng Lĩnh và Đức Thọ, Trung tâm Y tế Hồng Lĩnh được hợp nhất với Trung tâm Y tế Đức Thọ để hình thành Bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh. Đơn vị có cơ sở chính tại tổ dân phố Bình Lãng, phường Bắc Hồng Lĩnh và cơ sở 2 tại thôn Yên Long, xã Đức Thọ.

Một nội dung đáng chú ý khác của đề án là chuyển đổi mô hình hoạt động của 7 trung tâm y tế thành bệnh viện đa khoa. Cụ thể, các Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Hương Sơn, Vũ Quang và Hương Khê sẽ lần lượt được tổ chức lại thành bệnh viện đa khoa mang tên địa bàn tương ứng. Trung tâm Y tế Tiên Điền được chuyển đổi thành Bệnh viện Đa khoa Nghi Xuân.

Sau khi thành lập, 7 bệnh viện này tiếp tục sử dụng trụ sở của các trung tâm y tế hiện nay. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài sản phục vụ khám, chữa bệnh được bàn giao cho các đơn vị mới quản lý, sử dụng theo quy định. Phương án này tạo điều kiện tận dụng nguồn lực sẵn có, hạn chế xáo trộn về cơ sở hoạt động trong quá trình chuyển đổi tổ chức.

Bên cạnh các đơn vị thuộc diện sắp xếp, 10 đơn vị sự nghiệp tiếp tục được giữ nguyên tổ chức, gồm Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Đa khoa Lộc Hà, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Pháp Y và Giám định Y khoa, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm, Trung tâm Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Trung tâm Công tác xã hội-Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật và Làng Trẻ em mồ côi.

Đối với cơ quan tham mưu quản lý nhà nước, Chi cục Dân số sẽ được giải thể, chuyển chức năng, nhiệm vụ và nhân sự về Sở Y tế để thành lập Phòng Dân số-Trẻ em. Sau khi kiện toàn, cơ quan Sở Y tế gồm Ban Giám đốc và 6 phòng chuyên môn. Trong khi đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiếp tục được giữ nguyên tổ chức.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu quá trình sắp xếp phải được thực hiện thận trọng, khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị. Mục tiêu không chỉ là giảm đầu mối tổ chức mà còn phải bảo đảm hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lượng chuyên môn và sử dụng hợp lý các nguồn lực sau khi sắp xếp.

Công tác bố trí nhân lực, đặc biệt là đội ngũ bác sỹ, cần gắn với yêu cầu chuyên môn, điều kiện hoạt động của từng cơ sở và khả năng phát triển kỹ thuật. Việc sắp xếp lãnh đạo, viên chức và người lao động phải tuân thủ quy định hiện hành. Đối với các trường hợp dôi dư nếu phát sinh, cơ quan chức năng sẽ xem xét phương án bố trí lại hoặc giải quyết chế độ, chính sách phù hợp.

Để tránh gián đoạn dịch vụ y tế, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục hoạt động theo giấy phép, mã cơ sở và danh mục kỹ thuật đã được cấp trong thời gian hoàn thiện thủ tục điều chỉnh giấy phép. Quy định này nhằm duy trì hoạt động chuyên môn liên tục, bảo đảm quyền lợi và khả năng tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh của người dân trong quá trình chuyển đổi.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, tổ chức bàn giao tài sản, sắp xếp nhân sự, hoàn thiện thủ tục pháp lý và thực hiện cấp phép hoạt động cho các đơn vị sau tổ chức lại. Việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được xác định là yêu cầu quan trọng để bộ máy y tế sau sắp xếp sớm ổn định, hoạt động hiệu quả và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh./.