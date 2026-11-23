Toàn cảnh Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Hà Tĩnh. (Ảnh BHT)

Ngày 23/11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Hội nghị do ông Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì.

Theo các quyết định được công bố, ông Nguyễn Ngọc Thành, Trưởng phòng Ngân sách tỉnh, Sở Tài chính được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính, thời hạn 5 năm.

Đối với cấp xã, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện điều động, chỉ định cán bộ giữ các chức vụ lãnh đạo tại địa phương khác.

Ông Nguyễn Thiều Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức Thịnh được điều động đến xã Đức Quang, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đức Quang;

Ông Đặng Giang Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức Quang được điều động đến xã Đức Thịnh, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đức Thịnh, cùng nhiệm kỳ 2025-2030.

Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, chỉ định, giới thiệu ứng cử các chức danh. (Ảnh BHT)

Đối với chức danh Chủ tịch UBND cấp xã, nhiều cán bộ được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Hoàng Xuân Tần từ xã Hà Linh đến xã Phúc Trạch; ông Dương Ngọc Hoàng từ xã Phúc Trạch đến xã Hà Linh; ông Trần Mạnh Sơn từ xã Can Lộc đến xã Xuân Lộc; ông Trần Đình Việt từ xã Xuân Lộc đến xã Can Lộc.

Tại các địa phương khác, ông Trần Quỳnh Thao được điều động từ xã Đan Hải đến xã Cổ Đạm; ông Nguyễn Văn Tuấn từ xã Cổ Đạm đến xã Đan Hải; ông Nguyễn Việt Cường từ xã Lộc Hà đến xã Mai Phụ; ông Nguyễn Văn An từ xã Mai Phụ đến xã Lộc Hà.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng điều động ông Bùi Ngọc Nhật từ xã Đức Thọ đến xã Đức Minh; ông Nguyễn Anh Đức từ xã Đức Thịnh đến xã Đức Thọ; ông Nguyễn Tiến Thắng từ xã Đức Minh đến xã Đức Đồng; ông Lê Văn Hiệp từ xã Đức Đồng đến xã Đức Thịnh.

Bà Phan Hồng Yến được điều động từ xã Vũ Quang đến xã Mai Hoa; ông Phạm Ngọc Tạo từ xã Mai Hoa đến xã Vũ Quang; ông Nguyễn Minh Tuấn từ xã Sơn Hồng đến xã Sơn Kim 2 và ông Trần Quang Hòa từ xã Sơn Kim 2 đến xã Sơn Hồng.

Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, chỉ định, giới thiệu ứng cử các chức danh. (Ảnh BHT)

Ông Dương Đình Phúc, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Phú được điều động đến công tác tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để cơ quan có thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh, việc bố trí bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND không phải người địa phương là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng. Công tác sắp xếp cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét toàn diện về phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm, uy tín và yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cán bộ nhận nhiệm vụ mới tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững đoàn kết, nhanh chóng nắm bắt tình hình cơ sở, xác định nhiệm vụ trọng tâm; gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, chủ động và quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành.

Theo quyết định, ông Nguyễn Ngọc Thành nhận nhiệm vụ từ ngày 10/11/2026; 19 trường hợp còn lại nhận nhiệm vụ mới từ ngày 25/11/2026.