Hà Tĩnh sắp có bệnh viện rộng 4ha, cao 7 tầng

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh, ngày 6/11, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh ban hành Văn bản số 2724/KKT-QHXD chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng dự án Bệnh viện Đa khoa Nam Kỳ Anh tại phường Hoành Sơn.

Dự án do Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Medic Kỳ Anh làm nhà đầu tư, được chấp thuận tại Quyết định số 118/QĐ-KKT ngày 8/6/2026.

Phối cảnh dự án.

Khu đất lập quy hoạch có diện tích 38.474,8m2. Phía Bắc và phía Đông giáp các tuyến đường giao thông theo quy hoạch; phía Nam giáp dự án của Công ty TNHH Sapphire Kty Việt Nam; phía Tây giáp khu đất quy hoạch phát triển đô thị đa chức năng.

Theo phương án được chấp thuận, bệnh viện được bố trí hai khối nhà khám, chữa bệnh, mỗi khối cao 7 tầng. Khu điều trị bệnh truyền nhiễm và nhà lưu trú cán bộ, nhân viên đều có quy mô 3 tầng. Tổng diện tích sàn xây dựng gần 25.900m2, bao gồm các khối nhà chuyên môn, nhà dịch vụ và công trình phụ trợ.

Về hạ tầng cảnh quan, dự án dành hơn 11.600m² cho cây xanh và mặt nước, chiếm khoảng 30,2% diện tích khu đất. Sân, đường nội bộ và bãi đỗ xe chiếm gần 54%. Trong đó, bãi đỗ xe được bố trí kết hợp trạm sạc xe điện. Cổng chính của bệnh viện kết nối với tuyến đường khu vực có lộ giới quy hoạch 40m.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng được bố trí đồng bộ, gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa và phòng cháy, chữa cháy. Nước thải phát sinh được thu gom về trạm xử lý riêng của bệnh viện, bảo đảm các quy chuẩn môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

Theo định hướng đầu tư, Bệnh viện Đa khoa Nam Kỳ Anh sẽ được phát triển theo mô hình cơ sở y tế hiện đại, cung cấp các dịch vụ khám, chữa bệnh chuyên sâu, chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng chất lượng cao, hướng tới tiêu chuẩn quốc tế.

Khi đi vào hoạt động, bệnh viện được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người dân phường Hoành Sơn, các khu vực lân cận và tỉnh Hà Tĩnh. Đồng thời, dự án góp phần tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Việc chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng là cơ sở để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng tiếp theo.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu doanh nghiệp công khai quy hoạch được chấp thuận, thống nhất phương án đấu nối hạ tầng kỹ thuật, đồng thời bảo đảm thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.