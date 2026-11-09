Hà Tĩnh: Rà soát các điểm xung yếu, chủ động ứng phó mưa lớn

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, khu vực Hà Tĩnh đang có mưa to và dông. Dự báo ngày và đêm 9/11, toàn tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 50-200mm, một số nơi có thể trên 300mm. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu vực đô thị; nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại vùng đồi núi, ven sông, suối.

Trước tình hình đó, thực hiện Công điện số 73/CĐ-TTg ngày 7/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ và Công điện số 15 của UBND tỉnh, các địa phương, đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh đã khẩn trương rà soát phương án, kích hoạt lực lượng, phương tiện và triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Xã Cẩm Trung cấm người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường quốc phòng tuần tra ven biển.

Tại xã Cẩm Trung, tình trạng mưa lớn những ngày qua khiến một số tuyến đường xuất hiện sạt lở, chính quyền địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông.

UBND xã đã thông báo tạm dừng lưu thông đối với người và phương tiện trên tuyến đường quốc phòng tuần tra ven biển. Ngay trong chiều 9/11, các lực lượng chức năng và đơn vị liên quan đã huy động nhân lực lắp đặt rào chắn, biển cảnh báo; đồng thời bố trí lực lượng chốt trực, hướng dẫn người dân và phương tiện di chuyển theo các tuyến đường khác.

Tuyến Quốc lộ 12C qua địa bàn xã Kỳ Thượng xuất hiện điểm sạt lở.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến cầu Mỹ Thuận (thôn Mỹ Lợi, xã Kỳ Thượng) bị ngập; tuyến Quốc lộ 12C (đường Việt - Lào) xuất hiện tình trạng sạt lở qua thôn Sơn Trung, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Ông Nguyễn Cao Cường - Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng thông tin: “Hiện địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn, bố trí người trực gác, không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Đồng thời, báo cáo Sở Xây dựng để chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai khắc phục; chỉ đạo các thôn rà soát khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, sẵn sàng phương án sơ tán người dân khi cần thiết, quyết tâm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân”.

Lực lượng chức năng triển khai khắc phục điểm sạt lở trên tuyến Quốc lộ 12C, đồng thời cắm biển cảnh báo, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Ảnh: Tiến Quân.

Các địa phương cũng đang tập trung rà soát hệ thống giao thông, nhất là những tuyến đường đang thi công, khu vực ngầm tràn, cầu cống, đường qua suối và các vị trí thường xuyên xảy ra ngập úng. Lực lượng chức năng được bố trí trực tại các điểm xung yếu, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn; đồng thời chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện để kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông trên các trục chính.

Lực lượng chức năng xã Thiên Cầm kiểm tra, triển khai phương án ứng phó mưa lớn, gió mạnh.

Tại xã Thiên Cầm, trước tình hình mưa lớn, địa phương đang tập trung triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho người dân, tàu thuyền và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ven biển.

Ông Võ Tá Nhân - Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm cho biết: Địa phương đang tập trung tuyên truyền, vận động chủ tàu thuyền đưa phương tiện về nơi neo đậu an toàn, tổ chức chằng buộc chắc chắn, hạn chế nguy cơ va đập, hư hỏng khi có gió mạnh. Cùng với đó, xã thông báo đến người dân chủ động kê cao tài sản, bảo vệ nhà cửa trước nguy cơ ngập úng cục bộ; yêu cầu các công trình đang thi công tạm dừng hoạt động, di chuyển máy móc, thiết bị đến vị trí an toàn. Đối với Khu du lịch Thiên Cầm, địa phương hướng dẫn các nhà hàng, khách sạn ven biển gia cố mái che, chằng chống cây xanh, tài sản và các hạng mục có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi gió mạnh.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thiên Cầm hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền.

Trên tuyến biển, trước nguy cơ mưa lớn, gió mạnh, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cũng đang tăng cường lực lượng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Thiếu tá Hồ Thọ - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thiên Cầm, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh thông tin: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho ngư dân và các phương tiện hoạt động trên biển. Chúng tôi thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết; phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng thông báo, cảnh báo kịp thời đến từng ngư dân. Đồng thời, hướng dẫn tàu thuyền chủ động di chuyển vào nơi tránh trú an toàn, không để xảy ra tình trạng bị động khi thời tiết chuyển biến xấu.

Cùng với đó, lực lượng biên phòng tổ chức rà soát, thống kê, nắm chắc số lượng tàu thuyền, lao động đang hoạt động trên biển và tại Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Cửa Nhượng; hướng dẫn ngư dân sắp xếp vị trí neo đậu, gia cố dây buộc, bảo đảm khoảng cách giữa các phương tiện, hạn chế nguy cơ va đập, chìm đắm khi có sóng to, gió lớn.

Các địa phương chủ động phương án trước tình hình mưa lũ trên địa bàn.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các địa phương phải tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết trên các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn; kịp thời thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh. Đặc biệt, cần rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất để sẵn sàng phương án sơ tán dân cư, ưu tiên người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế.

Cùng với nhiệm vụ bảo đảm an toàn tính mạng người dân, các địa phương cần kiểm tra, triển khai phương án bảo vệ công trình đê điều, hồ đập, công trình thủy lợi; chủ động tiêu nước đệm, chống úng cho diện tích sản xuất nông nghiệp, nhất là rau màu vụ đông mới gieo trồng và những diện tích đang đến kỳ thu hoạch. Các công trình xây dựng, hoạt động khai thác khoáng sản, vận tải, du lịch trên sông, trên biển cũng phải được thông báo, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ, duy trì thông tin liên lạc thông suốt, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện cứu hộ, cứu nạn; thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”. Người đứng đầu địa phương chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống thiên tai.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa, ứng phó từ sớm, từ xa, các địa phương, lực lượng chức năng đang tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống thiên tai, quyết tâm hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân trước đợt mưa lớn.