Đợt này, Hà Tĩnh có 19 sản phẩm được đề xuất đánh giá, phân hạng, thuộc nhiều nhóm ngành hàng như nông sản, thực phẩm chế biến và sản phẩm đặc trưng của địa phương

Đợt này, Hà Tĩnh có 19 sản phẩm được đề xuất đánh giá, phân hạng, thuộc nhiều nhóm ngành hàng như nông sản, thực phẩm chế biến và sản phẩm đặc trưng của địa phương. Trong đó có các sản phẩm tiêu biểu như: giò lụa Song Anh, cam Khe Mây Phương Oánh, giò me Tiến Giáp, dầu lạc và dầu vừng Thắm An, nem chua Hoài Võ, miến gạo Việt Kiên, xúc xích Tứ Yến, nước mắm Hoa Tùng, chả mực Hoàng Gia Lan, kẹo cu đơ Thành Đạt, trầm hương Tâm Thiên Hương...

Tại các cơ sở sản xuất, đoàn công tác tập trung kiểm tra điều kiện nhà xưởng, trang thiết bị, quy trình sản xuất và chế biến, chất lượng sản phẩm, việc bảo đảm an toàn thực phẩm cũng như hồ sơ minh chứng theo bộ tiêu chí OCOP. Đây là những nội dung quan trọng nhằm đánh giá toàn diện năng lực sản xuất, chất lượng và khả năng phát triển bền vững của các sản phẩm tham gia chương trình.

Qua kiểm tra thực tế, Hội đồng ghi nhận nhiều cơ sở đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, chú trọng bảo đảm an toàn thực phẩm và xây dựng thương hiệu. Tuy nhiên, một số cơ sở vẫn còn những nội dung cần khắc phục, đặc biệt là hoàn thiện quy trình sản xuất, bổ sung hồ sơ minh chứng và đáp ứng đầy đủ các điều kiện liên quan.

Trên cơ sở đó, Hội đồng đã hướng dẫn cụ thể những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, đồng thời yêu cầu các chủ thể OCOP khẩn trương khắc phục những hạn chế để bảo đảm đáp ứng các tiêu chí đánh giá, phân hạng theo quy định.

Sau đợt kiểm tra, Hội đồng sẽ tiếp tục xem xét, đánh giá và phân hạng đối với những sản phẩm đủ điều kiện, căn cứ kết quả kiểm tra thực tế và mức độ hoàn thiện các tiêu chí.

Việc tăng cường kiểm tra, đánh giá thực chất không chỉ góp phần nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm OCOP mà còn khuyến khích các chủ thể sản xuất chú trọng quy trình, bảo đảm an toàn thực phẩm, từng bước xây dựng thương hiệu và phát huy lợi thế nông sản đặc trưng của địa phương. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển Chương trình OCOP gắn với nâng cao giá trị nông sản và phát triển kinh tế nông thôn tại Hà Tĩnh.