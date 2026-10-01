Hà Tĩnh: Quyết liệt giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao

Chủ động, đảm bảo mặt bằng sạch cho dự án

Theo Sở Xây dựng Hà Tĩnh, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, có phạm vi ảnh hưởng rộng và khối lượng giải phóng mặt bằng (GPMB) rất lớn.

Đến nay, 1/35 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao đoạn qua địa bàn Hà Tĩnh đã hoàn thành thi công.

Theo rà soát sơ bộ, dự kiến thu hồi khoảng 764,12ha đất, ảnh hưởng khoảng 1.800 hộ dân, trong đó hơn 1.300 hộ phải di dời, tái định cư; khoảng 4.000 ngôi mộ phải di dời; xây dựng 35 khu tái định cư.

Đến nay, 35/35 khu đã được chấp thuận quy hoạch; 1/35 khu đã hoàn thành thi công; các khu còn lại đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo quy định; đã có 7/9 khu nghĩa trang dự kiến xây dựng mới, mở rộng đã hoàn thành thủ tục quy hoạch.

Về nhu cầu đăng ký nguồn vốn ngân sách trung ương, giai đoạn 2026-2030 là 6.404 tỷ đồng; trong đó năm 2027 khoảng hơn 1.509 tỷ đồng, năm 2028 khoảng 4.895 tỷ đồng, năm 2026 chưa đăng ký nhu cầu nguồn vốn.

Ông Hoàng Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh thông tin, hiện nay, do hướng tuyến dự án đang tiếp tục được rà soát trong quá trình chuẩn bị báo cáo nghiên cứu khả thi, một số vị trí còn kiến nghị điều chỉnh và chưa có mốc GPMB chính thức ngoài thực địa.

Tỉnh tiếp tục rà soát, cập nhật phương án phân chia phù hợp với hướng tuyến và phạm vi giải phóng mặt bằng thực tế, bảo đảm đồng bộ, hạn chế phải điều chỉnh trong quá trình triển khai.

"Đơn vị đã chủ động thực hiện vai trò cơ quan thường trực, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai và tham mưu kịp thời các nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

Tăng cường quản lý đất đai, tài sản, trật tự xây dựng trong phạm vi hướng tuyến

Tại các địa phương có tuyến đường đi qua, công tác chuẩn bị GPMB đang được triển khai đồng bộ. Các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, rà soát hiện trạng sử dụng đất, thống kê tài sản trên đất và chuẩn bị quỹ đất tái định cư.

Là địa phương được quy hoạch 3 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, phường Hà Huy Tập đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng triển khai khi dự án được bàn giao mốc giới chính thức.

Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập cho biết, khu tái định cư tại tổ dân phố Liên Vinh có diện tích khoảng 3,8ha, tổng mức đầu tư 37 tỷ đồng đã hoàn thiện toàn bộ hạ tầng, sẵn sàng để người dân xây dựng nhà ở khi thực hiện di dời.

Ông Nguyễn Văn Thiên (phường Hà Huy Tập), một hộ dân thuộc diện bị ảnh hưởng bởi dự án cho biết, gia đình luôn đồng thuận và ủng hộ chủ trương của Nhà nước. Điều người dân quan tâm nhất là chế độ bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư cần được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi chính đáng để người dân yên tâm bàn giao mặt bằng.

UBND xã Kỳ Văn đã tổ chức họp lấy ý kiến của người dân đăng ký hạn mức đất ở tại khu tái định cư để phục vụ cho dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Theo Sở Xây dựng Hà Tĩnh, một trong những vướng mắc lớn nhất hiện nay là hướng tuyến dự án đi qua nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật lớn như: Nhà máy nước Cẩm Xuyên, Trạm biến áp 110 kV Hồng Lĩnh, các tuyến điện 220 kV, 500 kV và nhiều công trình hạ tầng khác, đặc biệt phạm vi GPMB sơ bộ chồng lấn một phần Trạm dừng nghỉ xã Cẩm Hưng và một phần phạm vi dự án đường bộ cao tốc đoạn tiếp giáp giữa xã Cẩm Hưng và xã Cẩm Xuyên.

"Trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi rà soát, thống nhất sớm phương án xử lý, di dời đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật lớn, thiết yếu; đồng thời xử lý các vị trí phạm vi GPMB chồng lấn, giao cắt với các công trình, dự án hiện hữu để địa phương và đơn vị quản lý có cơ sở chuẩn bị phương án di dời, hoàn trả...nhằm hạn chế tối đa tác động đến đời sống người dân cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh", ông Tùng cho hay.

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện đẩy nhanh giải ngân và phục vụ thi công dự án, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã có văn bản số 5759/SXD-HĐXD đề nghị: UBND các xã, phường có dự án đi qua: Tăng cường quản lý đất đai, tài sản, trật tự xây dựng trong phạm vi hướng tuyến, GPMB dự kiến; đối với địa phương chưa thực hiện bay chụp hiện trạng, khẩn trương tổ chức thực hiện, lập và lưu trữ hồ sơ.

Thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng, cơi nới công trình, chuyển mục đích sử dụng đất, tạo lập tài sản trái quy định…

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của người dân, Hà Tĩnh đặt mục tiêu sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện thuận lợi để dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam triển khai đúng tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ.