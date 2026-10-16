Hà Tĩnh quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại Lào, quyết tâm đưa các anh trở về quê hương

Ngày 15/10, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn nước bạn Lào, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ đã tìm kiếm, cất bốc thêm 5 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh. Ngay sau khi cất bốc, các hài cốt được thực hiện nghi thức khâm liệm, bảo quản theo đúng quy định, thể hiện sự trân trọng, thành kính đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Các cán bộ chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh thành kính thắp nén hương trước anh linh của 5 liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào vừa được tìm thấy

Đáng chú ý, trong số các hài cốt được tìm thấy có một phần mộ còn bia ghi thông tin liệt sĩ: “liệt sĩ Quang Thọ, N.sinh 9/1954 - Vũ Quang, Hương Khê, Nghệ Tĩnh; hy sinh ngày 28/10/1979”.

Thông tin trên bia mộ là căn cứ quan trọng phục vụ công tác tra cứu, xác minh danh tính liệt sĩ, đồng thời mở ra cơ hội kết nối với thân nhân, gia đình. Đối với trường hợp liệt sĩ Quang Thọ, thông tin đã được báo cáo đến cơ quan chính sách để tiếp tục xác minh, đối chiếu hồ sơ và thông báo cho gia đình theo quy định.

Mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một người con của Tổ quốc có cơ hội trở về với quê hương, gia đình. Bởi vậy, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do thời gian đã kéo dài, địa hình phức tạp và điều kiện thực địa khắc nghiệt, cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập vẫn kiên trì bám địa bàn, tích cực khảo sát, xác minh thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm, quyết tâm không để những hy sinh của các anh bị lãng quên.

Những thông tin giá trị trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ giúp xác định danh tính các liệt sĩ được thuận lợi hơn

Một cán bộ trong Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thông tin do người dân địa phương cung cấp, cùng sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và các lực lượng chức năng hai nước Việt Nam - Lào, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là cơ sở để đơn vị tiếp tục rà soát các khu vực có thông tin về nơi an táng liệt sĩ, nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập.

Tính đến ngày 15/10, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2026-2027 tại Lào. Trong đó, 7 hài cốt được tìm thấy tại bản Phôn Hôm, huyện Pạc Xan và 1 hài cốt tại bản Chóng Thoong, huyện Viêng Thoong.

Hiện, Đội Quy tập tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương mở rộng địa bàn, đẩy mạnh khảo sát, xác minh nguồn tin, tổ chức tìm kiếm, cất bốc theo đúng quy trình. Cùng với đó, đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, bảo quản hài cốt và các di vật tìm thấy, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa các liệt sĩ về nước.

Đội Quy tập tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương mở rộng địa bàn, đẩy mạnh khảo sát, xác minh nguồn tin, tổ chức tìm kiếm, cất bốc theo đúng quy trình.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào không chỉ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được xác minh là thêm một hành trình tri ân được nối dài, góp phần xoa dịu nỗi mong ngóng của các gia đình và đưa những người con đã nằm lại nơi đất bạn trở về với quê hương, đất mẹ.